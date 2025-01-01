Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** E53 AMG * COUPÉ * 4MATIC+ * V6 * 429HP ** * PNEUS HAUTE PERFORMANCE, SUSPENSION PNEUMATIQUE RÉGLABLE, TOIT PANORAMIQUE * PACKAGE ÉCLAIRAGE AMBIANT, SYSTÈME DE SON PREMIUM AMBIOPHONIQUE 3D Burmester® * INTÉRIEUR EN CUIR, CLIMATISATION BI-ZONE, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, APPLE CARPLAY * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, GPS. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

2021 Mercedes-Benz E-Class

49,064 KM

$69,977

+ taxes & licensing
2021 Mercedes-Benz E-Class

53 AMG E53 *AMG *COUPE *4MATIC+ *V6 *429HP *CUIR *TOIT *BURMESTER®

13154062

2021 Mercedes-Benz E-Class

53 AMG E53 *AMG *COUPE *4MATIC+ *V6 *429HP *CUIR *TOIT *BURMESTER®

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$69,977

+ taxes & licensing

Used
49,064KM
VIN W1K1J6BB8MF167931

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # B3758
  • Mileage 49,064 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** E53 AMG * COUPÉ * 4MATIC+ * V6 * 429HP **
* PNEUS HAUTE PERFORMANCE, SUSPENSION PNEUMATIQUE RÉGLABLE, TOIT PANORAMIQUE
* PACKAGE ÉCLAIRAGE AMBIANT, SYSTÈME DE SON PREMIUM AMBIOPHONIQUE 3D Burmester®
* INTÉRIEUR EN CUIR, CLIMATISATION BI-ZONE, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, APPLE CARPLAY
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, GPS. ** À VOIR ABSOLUMENT **

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Toit panoramique
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Suspension pneumatique
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
SIÈGES À MÉMOIRE
RÉTROVISEURS À MÉMOIRE
POINT D'ACCÈS WIFI
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
RÉTROVISEURS ESCAMOTABLES
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
SUPPORT LOMBAIRE SIEGE PASSAGER
SUSPENSION REGLABLE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

Call Dealer

1-581-705-XXXX

(click to show)

1-581-705-9117

$69,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2021 Mercedes-Benz E-Class