** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** S * AWD * 141HP * PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES * SIÈGES AVANT CHAUFFANTS,CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY,GPS, A/C * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, RADIO HD.** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUAU : 30 DÉCEMBRE 2026 OU 100,000 KM ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

2021 Nissan Qashqai

56,205 KM

$20,417

+ taxes & licensing
2021 Nissan Qashqai

S *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIÈGES CHAUFF *A/C

12857099

2021 Nissan Qashqai

S *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIÈGES CHAUFF *A/C

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$20,417

+ taxes & licensing

Used
56,205KM
VIN JN1BJ1AW2MW445747

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T3159A
  • Mileage 56,205 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** S * AWD * 141HP
* PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES
* SIÈGES AVANT CHAUFFANTS,CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY,GPS, A/C
* AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, RADIO HD.** À VOIR ABSOLUMENT **
** GARANTIE D'ORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQU'AU : 30 DÉCEMBRE 2026 OU 100,000 KM **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Différentiel à glissement limité
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-XXXX

1-581-705-9117

$20,417

+ taxes & licensing

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2021 Nissan Qashqai