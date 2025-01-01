Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** EXPRESS * 4X4 * V6 * 5.7L * 395HP ** * VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES ANTIBROUILLARD * CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY * SIÈGES CHAUFFANTS, VOLANT CHAUFFANT, APPLE CARPLAY. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUAU 9 AVRIL 2026 OU 100,000 KM ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

2021 RAM 1500 Classic

57,906 KM

$35,617

+ taxes & licensing
2021 RAM 1500 Classic

EXPRESS *4X4 *V8 *395HP *CREWCAB *5'7"BOX *9200LBS

12907940

2021 RAM 1500 Classic

EXPRESS *4X4 *V8 *395HP *CREWCAB *5'7"BOX *9200LBS

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$35,617

+ taxes & licensing

Used
57,906KM
VIN 3C6RR7KT8MG595945

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3275
  • Mileage 57,906 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** EXPRESS * 4X4 * V6 * 5.7L * 395HP **
* VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, PHARES ANTIBROUILLARD
* CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY
* SIÈGES CHAUFFANTS, VOLANT CHAUFFANT, APPLE CARPLAY. ** À VOIR ABSOLUMENT **
** GARANTIE D'ORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQU'AU 9 AVRIL 2026 OU 100,000 KM **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Vehicle Features

Additional Features

Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges en vinyle
Traction Intégrale (4X4)
CLIMATISATION AVANT
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

$35,617

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2021 RAM 1500 Classic