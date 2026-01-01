2022 Ford Bronco

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Ford Bronco Big Bend 2022 présenté chez Kia Val-Bélair à Québec est un VUS usagé qui mise sur une configuration simple et utile. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, ses 4 portes, son rouage 4X4 et son moteur 2,3 litres, il offre une conduite adaptée aux routes du Québec. Cet exemplaire affiche 56 211 km. CARACTÉRISTIQUES DU Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * »» Toit et portes amovibles sur configuration 4 portes »» Rouage 4X4 pour motricité sur surfaces variables »» Moteur 2,3 litres turbocompressé de 300 chevaux »» Pneus hors-route et crochet de remorquage arrière CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Caméra de recul pour manoeuvres de stationnement »» Contrôle de stabilité et freins antiblocage ABS »» Coussins gonflables frontaux, latéraux et latéraux de tête »» Serrures de sécurité enfant et surveillance des pneus PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 4 cylindres 2,3 litres sans plomb »» Puissance annoncée de 300 chevaux »» Transmission automatique indiquée au véhicule »» Système 4X4 pour adhérence accrue CONFORT »» Sièges avant chauffants mentionnés dans la version »» Climatisation avant pour confort quotidien »» Démarrage par bouton-poussoir pratique au quotidien »» Volant réglable avec commandes audio intégrées TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Compatibilité Apple CarPlay mentionnée dans la version »» Caméra de recul affichée à lécran »» Point daccès WiFi et radio satellite ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière pour chargement pratique »» Configuration 4 portes utile au quotidien »» Banquette arrière accessible pour passagers et bagages »» Pneu de secours ajouté pour déplacements rassurants APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Style distinctif et allure robuste appréciés »» Bonne visibilité générale en conduite quotidienne »» Capacité 4X4 utile en toutes saisons »» Toit amovible apprécié pour conduite plein air GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce Ford Bronco Big Bend 2022 propose un équipement concret, sans surplus inutile. On y retrouve notamment les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, les phares automatiques, les phares antibrouillard, les phares à DEL, le régulateur de vitesse, la direction assistée et le verrouillage automatique des portes. La présence dun volant en cuir et de vitres teintées ajoute aussi une touche pratique au quotidien. Son format décapotable fait partie des éléments qui distinguent ce véhicule. Le Bronco conserve une approche utilitaire avec une garde au sol adaptée à un usage polyvalent, tout en offrant une expérience plus ouverte quand les conditions le permettent. Le rouage 4X4 et les pneus hors-route conviennent bien à un conducteur qui veut un VUS capable de sortir des trajets habituels. Cet exemplaire usagé vendu par Kia Val-Bélair se démarque par une combinaison recherchée : moteur 2,3 litres, 4 portes, caméra de recul, Bluetooth, sièges chauffants, toit décapotable et présentation noire sur noire. Pour un acheteur qui veut un Ford Bronco Big Bend 2022 bien équipé avec 56 211 km, il représente une option intéressante et factuelle pour la route de tous les jours comme pour les escapades. Le NIV de ce Ford Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1FMDE5BH6NLA77881 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2022 Ford Bronco

56,211 KM

Details Description Features

$42,977

+ taxes & licensing
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2022 Ford Bronco

BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

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2022 Ford Bronco

BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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$42,977

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56,211KM
VIN 1FMDE5BH6NLA77881

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3352
  • Mileage 56,211 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Ford Bronco Big Bend 2022 présenté chez Kia Val-Bélair à Québec est un VUS usagé qui mise sur une configuration simple et utile. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, ses 4 portes, son rouage 4X4 et son moteur 2,3 litres, il offre une conduite adaptée aux routes du Québec. Cet exemplaire affiche 56 211 km.

CARACTÉRISTIQUES DU Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
»» Toit et portes amovibles sur configuration 4 portes
»» Rouage 4X4 pour motricité sur surfaces variables
»» Moteur 2,3 litres turbocompressé de 300 chevaux
»» Pneus hors-route et crochet de remorquage arrière

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Caméra de recul pour manoeuvres de stationnement
»» Contrôle de stabilité et freins antiblocage ABS
»» Coussins gonflables frontaux, latéraux et latéraux de tête
»» Serrures de sécurité enfant et surveillance des pneus

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 4 cylindres 2,3 litres sans plomb
»» Puissance annoncée de 300 chevaux
»» Transmission automatique indiquée au véhicule
»» Système 4X4 pour adhérence accrue

CONFORT
»» Sièges avant chauffants mentionnés dans la version
»» Climatisation avant pour confort quotidien
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique au quotidien
»» Volant réglable avec commandes audio intégrées

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Compatibilité Apple CarPlay mentionnée dans la version
»» Caméra de recul affichée à l'écran
»» Point d'accès WiFi et radio satellite

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pour chargement pratique
»» Configuration 4 portes utile au quotidien
»» Banquette arrière accessible pour passagers et bagages
»» Pneu de secours ajouté pour déplacements rassurants

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Style distinctif et allure robuste appréciés
»» Bonne visibilité générale en conduite quotidienne
»» Capacité 4X4 utile en toutes saisons
»» Toit amovible apprécié pour conduite plein air

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce Ford Bronco Big Bend 2022 propose un équipement concret, sans surplus inutile. On y retrouve notamment les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, les phares automatiques, les phares antibrouillard, les phares à DEL, le régulateur de vitesse, la direction assistée et le verrouillage automatique des portes. La présence d'un volant en cuir et de vitres teintées ajoute aussi une touche pratique au quotidien.

Son format décapotable fait partie des éléments qui distinguent ce véhicule. Le Bronco conserve une approche utilitaire avec une garde au sol adaptée à un usage polyvalent, tout en offrant une expérience plus ouverte quand les conditions le permettent. Le rouage 4X4 et les pneus hors-route conviennent bien à un conducteur qui veut un VUS capable de sortir des trajets habituels.

Cet exemplaire usagé vendu par Kia Val-Bélair se démarque par une combinaison recherchée : moteur 2,3 litres, 4 portes, caméra de recul, Bluetooth, sièges chauffants, toit décapotable et présentation noire sur noire. Pour un acheteur qui veut un Ford Bronco Big Bend 2022 bien équipé avec 56 211 km, il représente une option intéressante et factuelle pour la route de tous les jours comme pour les escapades.

Le NIV de ce Ford Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1FMDE5BH6NLA77881 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
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Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Manuelle
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Décapotable
Vitres teintées
Pneus hors-route
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Crochet de remorquage arrière
Traction Intégrale (4X4)
PHARES A LED
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
POINT D'ACCÈS WIFI
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission Manuelle 7 Vitesses

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