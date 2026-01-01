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2022 Ford Bronco
BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
2022 Ford Bronco
BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$42,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Noir
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # H3352
- Mileage 56,211 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Ford Bronco Big Bend 2022 présenté chez Kia Val-Bélair à Québec est un VUS usagé qui mise sur une configuration simple et utile. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, ses 4 portes, son rouage 4X4 et son moteur 2,3 litres, il offre une conduite adaptée aux routes du Québec. Cet exemplaire affiche 56 211 km.
CARACTÉRISTIQUES DU Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
»» Toit et portes amovibles sur configuration 4 portes
»» Rouage 4X4 pour motricité sur surfaces variables
»» Moteur 2,3 litres turbocompressé de 300 chevaux
»» Pneus hors-route et crochet de remorquage arrière
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Caméra de recul pour manoeuvres de stationnement
»» Contrôle de stabilité et freins antiblocage ABS
»» Coussins gonflables frontaux, latéraux et latéraux de tête
»» Serrures de sécurité enfant et surveillance des pneus
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 4 cylindres 2,3 litres sans plomb
»» Puissance annoncée de 300 chevaux
»» Transmission automatique indiquée au véhicule
»» Système 4X4 pour adhérence accrue
CONFORT
»» Sièges avant chauffants mentionnés dans la version
»» Climatisation avant pour confort quotidien
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique au quotidien
»» Volant réglable avec commandes audio intégrées
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Compatibilité Apple CarPlay mentionnée dans la version
»» Caméra de recul affichée à l'écran
»» Point d'accès WiFi et radio satellite
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pour chargement pratique
»» Configuration 4 portes utile au quotidien
»» Banquette arrière accessible pour passagers et bagages
»» Pneu de secours ajouté pour déplacements rassurants
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Style distinctif et allure robuste appréciés
»» Bonne visibilité générale en conduite quotidienne
»» Capacité 4X4 utile en toutes saisons
»» Toit amovible apprécié pour conduite plein air
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce Ford Bronco Big Bend 2022 propose un équipement concret, sans surplus inutile. On y retrouve notamment les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, les phares automatiques, les phares antibrouillard, les phares à DEL, le régulateur de vitesse, la direction assistée et le verrouillage automatique des portes. La présence d'un volant en cuir et de vitres teintées ajoute aussi une touche pratique au quotidien.
Son format décapotable fait partie des éléments qui distinguent ce véhicule. Le Bronco conserve une approche utilitaire avec une garde au sol adaptée à un usage polyvalent, tout en offrant une expérience plus ouverte quand les conditions le permettent. Le rouage 4X4 et les pneus hors-route conviennent bien à un conducteur qui veut un VUS capable de sortir des trajets habituels.
Cet exemplaire usagé vendu par Kia Val-Bélair se démarque par une combinaison recherchée : moteur 2,3 litres, 4 portes, caméra de recul, Bluetooth, sièges chauffants, toit décapotable et présentation noire sur noire. Pour un acheteur qui veut un Ford Bronco Big Bend 2022 bien équipé avec 56 211 km, il représente une option intéressante et factuelle pour la route de tous les jours comme pour les escapades.
Le NIV de ce Ford Bronco BIG BEND * 4X4 * 300HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1FMDE5BH6NLA77881 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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