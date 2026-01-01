2022 GMC Sierra 1500

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé propose une configuration recherchée avec moteur V8 de 5,3 litres, transmission automatique à 8 rapports et rouage 4X4. Fini noir à lextérieur comme à lintérieur, ce camion à 4 portes affiche 57 367 km et mise sur un équipement utile au quotidien. CARACTÉRISTIQUES DU SIERRA 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * ** PRIVILEGIES 3SB PACK ** »» Moteur V8 de 5,3 litres sans plomb »» Rouage 4X4 pour traction sur surfaces variées »» Transmission automatique à 8 rapports »» Phares à DEL et vitres teintées CARACTÉRISTIQUES DU CAMION »» Crochet de remorquage arrière inclus »» Différentiel à glissement limité installé »» Accès au coffre arrière pratique »» Cabine à 4 portes polyvalente CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Caméra de recul pour manoeuvres »» Contrôle de stabilité et freins ABS »» Coussins gonflables latéraux et de tête Ce Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * privilégie des éléments concrets pour la conduite de tous les jours. Le démarrage par bouton-poussoir, le démarreur à distance et la surveillance de la pression des pneus ajoutent une utilisation simple, tandis que la caméra de recul aide lors des stationnements et des reculs. PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» V8 5,3 litres à essence »» Transmission automatique à 8 vitesses »» Direction assistée pour conduite facilitée »» Régulateur de vitesse sur longs trajets CONFORT »» Sièges avant chauffants inclus »» Siège conducteur à réglage électrique »» Soutien lombaire au siège conducteur »» Climatisation automatique à deux zones TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Point daccès WiFi intégré »» Radio satellite incluse »» Commandes audio directement au volant Lhabitacle noir met laccent sur une présentation sobre et fonctionnelle. Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, le volant réglable et le volant en cuir contribuent à une expérience agréable, surtout durant la saison froide à Québec. Le dégivreur de vitre arrière ajoute aussi un avantage concret. ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière intégré »» Configuration 4 portes pratique »» Banquette arrière utile pour objets »» Plateau adapté aux besoins quotidiens APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Moteur V8 souple et sonore apprécié »» Position de conduite haute et confortable »» Habitacle pratique pour usage quotidien »» Capacité 4X4 utile en hiver Ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé chez Kia Val-Bélair à Québec convient à lacheteur qui veut un camion pleine grandeur bien équipé, avec des fonctions recherchées et une mécanique V8 reconnue. Sa présentation noire, son 4X4 et son équipement ciblé en font un choix solide et polyvalent. GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Le NIV de ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1GTUUCED3NZ569852 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2022 GMC Sierra 1500

57,367 KM

Details Description Features

$52,977

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2022 GMC Sierra 1500

ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

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2022 GMC Sierra 1500

ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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57,367KM
VIN 1GTUUCED3NZ569852

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T4219A
  • Mileage 57,367 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé propose une configuration recherchée avec moteur V8 de 5,3 litres, transmission automatique à 8 rapports et rouage 4X4. Fini noir à l'extérieur comme à l'intérieur, ce camion à 4 portes affiche 57 367 km et mise sur un équipement utile au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES DU SIERRA 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

** PRIVILEGIES 3SB PACK **

»» Moteur V8 de 5,3 litres sans plomb
»» Rouage 4X4 pour traction sur surfaces variées
»» Transmission automatique à 8 rapports
»» Phares à DEL et vitres teintées

CARACTÉRISTIQUES DU CAMION
»» Crochet de remorquage arrière inclus
»» Différentiel à glissement limité installé
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Cabine à 4 portes polyvalente

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
»» Coussins gonflables latéraux et de tête

Ce Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * privilégie des éléments concrets pour la conduite de tous les jours. Le démarrage par bouton-poussoir, le démarreur à distance et la surveillance de la pression des pneus ajoutent une utilisation simple, tandis que la caméra de recul aide lors des stationnements et des reculs.

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» V8 5,3 litres à essence
»» Transmission automatique à 8 vitesses
»» Direction assistée pour conduite facilitée
»» Régulateur de vitesse sur longs trajets

CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Soutien lombaire au siège conducteur
»» Climatisation automatique à deux zones

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Point d'accès WiFi intégré
»» Radio satellite incluse
»» Commandes audio directement au volant

L'habitacle noir met l'accent sur une présentation sobre et fonctionnelle. Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, le volant réglable et le volant en cuir contribuent à une expérience agréable, surtout durant la saison froide à Québec. Le dégivreur de vitre arrière ajoute aussi un avantage concret.

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière intégré
»» Configuration 4 portes pratique
»» Banquette arrière utile pour objets
»» Plateau adapté aux besoins quotidiens

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Moteur V8 souple et sonore apprécié
»» Position de conduite haute et confortable
»» Habitacle pratique pour usage quotidien
»» Capacité 4X4 utile en hiver

Ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé chez Kia Val-Bélair à Québec convient à l'acheteur qui veut un camion pleine grandeur bien équipé, avec des fonctions recherchées et une mécanique V8 reconnue. Sa présentation noire, son 4X4 et son équipement ciblé en font un choix solide et polyvalent.

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Le NIV de ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1GTUUCED3NZ569852 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Phares antibrouillard
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Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Sièges avant chauffants
Crochet de remorquage arrière
Traction Intégrale (4X4)
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
POINT D'ACCÈS WIFI
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur

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