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2022 GMC Sierra 1500
ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
2022 GMC Sierra 1500
ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$52,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Noir
- Interior Colour Noir
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # T4219A
- Mileage 57,367 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé propose une configuration recherchée avec moteur V8 de 5,3 litres, transmission automatique à 8 rapports et rouage 4X4. Fini noir à l'extérieur comme à l'intérieur, ce camion à 4 portes affiche 57 367 km et mise sur un équipement utile au quotidien.
CARACTÉRISTIQUES DU SIERRA 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
** PRIVILEGIES 3SB PACK **
»» Moteur V8 de 5,3 litres sans plomb
»» Rouage 4X4 pour traction sur surfaces variées
»» Transmission automatique à 8 rapports
»» Phares à DEL et vitres teintées
CARACTÉRISTIQUES DU CAMION
»» Crochet de remorquage arrière inclus
»» Différentiel à glissement limité installé
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Cabine à 4 portes polyvalente
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
»» Coussins gonflables latéraux et de tête
Ce Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * privilégie des éléments concrets pour la conduite de tous les jours. Le démarrage par bouton-poussoir, le démarreur à distance et la surveillance de la pression des pneus ajoutent une utilisation simple, tandis que la caméra de recul aide lors des stationnements et des reculs.
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» V8 5,3 litres à essence
»» Transmission automatique à 8 vitesses
»» Direction assistée pour conduite facilitée
»» Régulateur de vitesse sur longs trajets
CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Soutien lombaire au siège conducteur
»» Climatisation automatique à deux zones
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Point d'accès WiFi intégré
»» Radio satellite incluse
»» Commandes audio directement au volant
L'habitacle noir met l'accent sur une présentation sobre et fonctionnelle. Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants, le volant réglable et le volant en cuir contribuent à une expérience agréable, surtout durant la saison froide à Québec. Le dégivreur de vitre arrière ajoute aussi un avantage concret.
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière intégré
»» Configuration 4 portes pratique
»» Banquette arrière utile pour objets
»» Plateau adapté aux besoins quotidiens
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Moteur V8 souple et sonore apprécié
»» Position de conduite haute et confortable
»» Habitacle pratique pour usage quotidien
»» Capacité 4X4 utile en hiver
Ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * 2022 usagé chez Kia Val-Bélair à Québec convient à l'acheteur qui veut un camion pleine grandeur bien équipé, avec des fonctions recherchées et une mécanique V8 reconnue. Sa présentation noire, son 4X4 et son équipement ciblé en font un choix solide et polyvalent.
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Le NIV de ce GMC Sierra 1500 ELEVATION * 4X4 * V8 * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2022 est le 1GTUUCED3NZ569852 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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