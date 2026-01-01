2022 Hyundai Veloster

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Hyundai Veloster N 2022 proposé chez Kia Val-Bélair à Québec mise sur une conduite vive et une présentation distinctive. Ce modèle usagé gris à intérieur noir affiche 24 819 km, reçoit un moteur turbo de 2,0 litres, une transmission automatique à 8 rapports et plusieurs équipements recherchés au quotidien. CARACTÉRISTIQUES DU VELOSTER N * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * »» Moteur turbo 2,0 litres de 275 chevaux »» Transmission automatique à double embrayage, 8 rapports »» Différentiel à glissement limité pour motricité accrue »» Pneus haute performance et aileron arrière CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres précises »» Contrôle de stabilité et freins ABS PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres turbo, sans plomb »» Puissance annoncée de 275 chevaux »» Traction avant bien appuyée en virage »» Transmission automatique à double embrayage rapide CONFORT »» Sièges avant chauffants pour lhiver »» Volant chauffant pour plus de confort »» Climatisation automatique à lavant »» Démarrage par bouton-poussoir pratique TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Système de navigation GPS intégré »» Commandes audio directement au volant »» Radio satellite et radio HD ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon arrière avec accès pratique »» Couvre-bagage inclus à larrière »» Configuration 3 portes distinctive »» Format polyvalent pour objets du quotidien APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Moteur turbo énergique et réponse rapide »» Tenue de route précise en conduite soutenue »» Transmission automatique performante au quotidien »» Présentation unique et style affirmé GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec son format à 3 portes, son démarrage à distance, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres électriques et son régulateur de vitesse, ce Hyundai Veloster N 2022 offre un bon équilibre entre agrément de conduite et usage quotidien. La direction assistée, les phares à DEL et les rétroviseurs électriques ajoutent aussi à sa facilité dutilisation. Lhabitacle noir propose une présentation sportive et fonctionnelle. On y retrouve notamment le volant réglable, le volant gainé de cuir, le contrôle automatique de la température, des miroirs de courtoisie éclairés à lavant ainsi que plusieurs commandes faciles daccès. Le verrouillage automatique des portes et les serrures de sécurité enfant sont également présents. Sur la route, ce Hyundai Veloster N 2022 se distingue par sa mécanique de 275 chevaux et sa boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Le différentiel à glissement limité contribue à mieux exploiter la puissance aux roues avant, tandis que les pneus haute performance soutiennent le comportement dynamique du véhicule dans les changements de direction. Ce modèle usagé affiche un kilométrage de 25 231 km, ce qui en fait une option intéressante pour lacheteur qui cherche une compacte sportive déjà bien équipée. Sa combinaison de caméra de recul, davertissement de sortie de voie, de surveillance des angles morts, de sièges avant chauffants et de connectivité intégrée répond bien aux besoins dici. Le Hyundai Veloster N 2022 demeure un choix marquant pour lautomobiliste qui veut un véhicule distinctif, nerveux et bien doté, offert dès maintenant chez Kia Val-Bélair à Québec. Le NIV de ce Hyundai Veloster N * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2022 est le KMHT36AH5NU011535 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2022 Hyundai Veloster

24,819 KM

Details Description Features

$31,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Hyundai Veloster

N DCT * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

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2022 Hyundai Veloster

N DCT * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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24,819KM
VIN KMHT36AH5NU011535

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 24,819 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Hyundai Veloster N 2022 proposé chez Kia Val-Bélair à Québec mise sur une conduite vive et une présentation distinctive.
Ce modèle usagé gris à intérieur noir affiche 24 819 km, reçoit un moteur turbo de 2,0 litres, une transmission automatique
à 8 rapports et plusieurs équipements recherchés au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES DU VELOSTER N * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

»» Moteur turbo 2,0 litres de 275 chevaux
»» Transmission automatique à double embrayage, 8 rapports
»» Différentiel à glissement limité pour motricité accrue
»» Pneus haute performance et aileron arrière

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres précises
»» Contrôle de stabilité et freins ABS

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

»» Moteur 2,0 litres turbo, sans plomb
»» Puissance annoncée de 275 chevaux
»» Traction avant bien appuyée en virage
»» Transmission automatique à double embrayage rapide

CONFORT

»» Sièges avant chauffants pour l'hiver
»» Volant chauffant pour plus de confort
»» Climatisation automatique à l'avant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Système de navigation GPS intégré
»» Commandes audio directement au volant
»» Radio satellite et radio HD

ESPACE DE CHARGEMENT

»» Hayon arrière avec accès pratique
»» Couvre-bagage inclus à l'arrière
»» Configuration 3 portes distinctive
»» Format polyvalent pour objets du quotidien

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES

»» Moteur turbo énergique et réponse rapide
»» Tenue de route précise en conduite soutenue
»» Transmission automatique performante au quotidien
»» Présentation unique et style affirmé

GARANTIE

»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec son format à 3 portes, son démarrage à distance, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres électriques et son régulateur de vitesse, ce Hyundai Veloster N 2022 offre un bon équilibre entre agrément de conduite et usage quotidien. La direction assistée, les phares à DEL et les rétroviseurs électriques ajoutent aussi à sa facilité d'utilisation.

L'habitacle noir propose une présentation sportive et fonctionnelle. On y retrouve notamment le volant réglable, le volant gainé de cuir, le contrôle automatique de la température, des miroirs de courtoisie éclairés à l'avant ainsi que plusieurs commandes faciles d'accès. Le verrouillage automatique des portes et les serrures de sécurité enfant sont également présents.

Sur la route, ce Hyundai Veloster N 2022 se distingue par sa mécanique de 275 chevaux et sa boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Le différentiel à glissement limité contribue à mieux exploiter la puissance aux roues avant, tandis que les pneus haute performance soutiennent le comportement dynamique du véhicule dans les changements de direction.

Ce modèle usagé affiche un kilométrage de 25 231 km, ce qui en fait une option intéressante pour l'acheteur qui cherche une compacte sportive déjà bien équipée. Sa combinaison de caméra de recul, d'avertissement de sortie de voie, de surveillance des angles morts, de sièges avant chauffants et de connectivité intégrée répond bien aux besoins d'ici.

Le Hyundai Veloster N 2022 demeure un choix marquant pour l'automobiliste qui veut un véhicule distinctif, nerveux et bien doté, offert dès maintenant chez Kia Val-Bélair à Québec.

Le NIV de ce Hyundai Veloster N * TURBO * 275HP * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2022 est le KMHT36AH5NU011535 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Démarreur à distance
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Différentiel à glissement limité
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Sièges en tissu
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

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