2022 Kia Forte5

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration simple et bien équipée pour les déplacements de tous les jours. Avec son moteur 2,0 litres, sa transmission CVT, sa carrosserie bleue à 4 portes et 114 015 km, il mise sur lefficacité, la connectivité et des équipements utiles au quotidien. CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres précises »» Contrôle de stabilité et freins ABS PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb »» Transmission CVT pour conduite fluide »» Traction avant adaptée aux trajets quotidiens »» Direction assistée pour manoeuvres simplifiées CONFORT »» Sièges avant chauffants pour temps froid »» Volant chauffant pour plus de confort »» Climatisation avant pour lhabitacle »» Rétroviseurs chauffants très pratiques lhiver TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Apple CarPlay intégré selon version indiquée »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio pratiques au volant »» Régulateur de vitesse pour longs trajets ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon pratique pour accès au coffre »» Ouverture à distance du coffre incluse »» Couvre-bagage pour contenu plus discret »» Banquette arrière utile pour objets variés RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2022 APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Consommation raisonnable pour usage quotidien »» Conduite stable et facile en ville »» Équipements utiles bien choisis »» Format polyvalent avec hayon pratique GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec son habitacle noir, son aileron arrière, ses vitres électriques, ses rétroviseurs électriques avec clignotants intégrés et ses phares automatiques, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 présente un ensemble cohérent pour un acheteur qui cherche un véhicule compact usagé bien équipé. Les coussins gonflables latéraux, les rideaux gonflables latéraux, les serrures de sécurité enfant et la surveillance de la pression des pneus ajoutent aussi des éléments concrets à son équipement. Ce modèle convient bien à la réalité de Québec grâce à ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, son dégivreur de vitre arrière et ses rétroviseurs chauffants. Son moteur à essence de 2,0 litres sassocie à une transmission à variation continue pour offrir une réponse douce en conduite urbaine comme sur route. Laccès au coffre arrière et le format hatchback facilitent aussi le chargement des sacs, des achats ou du matériel de tous les jours. Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 représente une option usagée intéressante pour qui veut un véhicule compact, pratique et bien doté en fonctions essentielles, sans complexité inutile. Le NIV de ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * A/C * 2022 est le KNAF55ACXN5142512 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2022 Kia Forte5

114,015 KM

Details Description Features

$16,977

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2022 Kia Forte5

EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C *

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2022 Kia Forte5

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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114,015KM
VIN KNAF55ACXN5142512

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bleu
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T4276A
  • Mileage 114,015 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration simple et bien équipée pour les déplacements de tous les jours. Avec son moteur 2,0 litres, sa transmission CVT, sa carrosserie bleue à 4 portes et 114 015 km, il mise sur l'efficacité, la connectivité et des équipements utiles au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres précises
»» Contrôle de stabilité et freins ABS

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb
»» Transmission CVT pour conduite fluide
»» Traction avant adaptée aux trajets quotidiens
»» Direction assistée pour manoeuvres simplifiées

CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Volant chauffant pour plus de confort
»» Climatisation avant pour l'habitacle
»» Rétroviseurs chauffants très pratiques l'hiver

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay intégré selon version indiquée
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon pratique pour accès au coffre
»» Ouverture à distance du coffre incluse
»» Couvre-bagage pour contenu plus discret
»» Banquette arrière utile pour objets variés

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2022

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Consommation raisonnable pour usage quotidien
»» Conduite stable et facile en ville
»» Équipements utiles bien choisis
»» Format polyvalent avec hayon pratique

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec son habitacle noir, son aileron arrière, ses vitres électriques, ses rétroviseurs électriques avec clignotants intégrés et ses phares automatiques, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 présente un ensemble cohérent pour un acheteur qui cherche un véhicule compact usagé bien équipé. Les coussins gonflables latéraux, les rideaux gonflables latéraux, les serrures de sécurité enfant et la surveillance de la pression des pneus ajoutent aussi des éléments concrets à son équipement.

Ce modèle convient bien à la réalité de Québec grâce à ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, son dégivreur de vitre arrière et ses rétroviseurs chauffants. Son moteur à essence de 2,0 litres s'associe à une transmission à variation continue pour offrir une réponse douce en conduite urbaine comme sur route. L'accès au coffre arrière et le format hatchback facilitent aussi le chargement des sacs, des achats ou du matériel de tous les jours.

Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 représente une option usagée intéressante pour qui veut un véhicule compact, pratique et bien doté en fonctions essentielles, sans complexité inutile.

Le NIV de ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * A/C * 2022 est le KNAF55ACXN5142512 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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