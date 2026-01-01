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2022 Kia Forte5
EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C *
2022 Kia Forte5
EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$16,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Bleu
- Interior Colour Noir
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # T4276A
- Mileage 114,015 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une configuration simple et bien équipée pour les déplacements de tous les jours. Avec son moteur 2,0 litres, sa transmission CVT, sa carrosserie bleue à 4 portes et 114 015 km, il mise sur l'efficacité, la connectivité et des équipements utiles au quotidien.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres précises
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb
»» Transmission CVT pour conduite fluide
»» Traction avant adaptée aux trajets quotidiens
»» Direction assistée pour manoeuvres simplifiées
CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Volant chauffant pour plus de confort
»» Climatisation avant pour l'habitacle
»» Rétroviseurs chauffants très pratiques l'hiver
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay intégré selon version indiquée
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon pratique pour accès au coffre
»» Ouverture à distance du coffre incluse
»» Couvre-bagage pour contenu plus discret
»» Banquette arrière utile pour objets variés
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2022
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Consommation raisonnable pour usage quotidien
»» Conduite stable et facile en ville
»» Équipements utiles bien choisis
»» Format polyvalent avec hayon pratique
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec son habitacle noir, son aileron arrière, ses vitres électriques, ses rétroviseurs électriques avec clignotants intégrés et ses phares automatiques, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 présente un ensemble cohérent pour un acheteur qui cherche un véhicule compact usagé bien équipé. Les coussins gonflables latéraux, les rideaux gonflables latéraux, les serrures de sécurité enfant et la surveillance de la pression des pneus ajoutent aussi des éléments concrets à son équipement.
Ce modèle convient bien à la réalité de Québec grâce à ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, son dégivreur de vitre arrière et ses rétroviseurs chauffants. Son moteur à essence de 2,0 litres s'associe à une transmission à variation continue pour offrir une réponse douce en conduite urbaine comme sur route. L'accès au coffre arrière et le format hatchback facilitent aussi le chargement des sacs, des achats ou du matériel de tous les jours.
Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * CRUISE * A/C * 2022 représente une option usagée intéressante pour qui veut un véhicule compact, pratique et bien doté en fonctions essentielles, sans complexité inutile.
Le NIV de ce Kia Forte5 EX * VOLANT CHAUFF * CARPLAY * CAMERA * A/C * 2022 est le KNAF55ACXN5142512 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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