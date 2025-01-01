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2022 Kia Seltos
SX *TURBO *AWD *CUIR *TOIT OUVRANT *SIÈGE VENTILÉ
2022 Kia Seltos
SX *TURBO *AWD *CUIR *TOIT OUVRANT *SIÈGE VENTILÉ
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$24,827
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gris
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # S3664A
- Mileage 63,000 KM
Vehicle Description
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** BAS KILOMÉTRAGE ** INSPCTÉ EN 135 POINTS ** *SX TURBO *4 CYLINDRES *1.6L *AWD *TOIT OUVRANT *SYSTÈME DE SON PREMIUM BOSE *SIÈGES EN CUIR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE *SIÈGES CHAUFFANTS AVANT ET ARRIÈRE *SIÈGES VENTILÉS AVANT *AFFICHAGE TÊTE HAUTE *CAMÉRA DE RECUL *DÉMARREUR À DISTANCE *DÉMARREUR BOUTON POUSSOIR *BLUETOOTH *SYSTÈME DE NAVIGATION GPS *AVERTISSEURS DE SORTIE DE VOIE ET D'ANGLES MORTS *RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS *CRUISE CONTROL *COMMANDES AUDIO AU VOLANT *VITRES TEINTÉES *PHARES AUTOMATIQUES AU LED *PHARES ANTIBROUILLARD *COUVRE BAGAGE *RADIO HD *RADIO SATELLITE ** GARANTIE JUSQU'AU 7 OCTOBRE 2026 OU 100000KM **
** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH ** La force KIA VAL-BÉLAIR a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays
https://www.kiavalbelair.com/occasion/Kia-Seltos-2022-id11888309.html
Vehicle Features
Additional Features
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