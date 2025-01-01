Menu
**UN SEUL PROPRIÉTAIRE**TRÈS PROPRE**PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS AVEC CLIGNOTANTS, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, VITRES TEINTÉES, A/C, SIÈGES CHAUFFANTS, VOLANT RÉGLABLE, DIRECTION ASSISTÉE, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, OUVERTURE DU COFFRE À DISTANCE, RÉGULATEUR DE VITESSE, APPLE CARPLAY, CRUISE, **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**

2022 Kia Seltos

68,953 KM

$20,977

+ taxes & licensing
2022 Kia Seltos

LX * CARPLAY * SIEGE CHAUFF * A/C * CRUISE *

12837532

2022 Kia Seltos

LX * CARPLAY * SIEGE CHAUFF * A/C * CRUISE *

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$20,977

+ taxes & licensing

Used
68,953KM
VIN KNDEP2AA7N7263699

  • Exterior Colour Snow White Pearl (SWP)
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T3181A
  • Mileage 68,953 KM

**UN SEUL PROPRIÉTAIRE**TRÈS PROPRE**PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS AVEC CLIGNOTANTS, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, VITRES TEINTÉES, A/C, SIÈGES CHAUFFANTS, VOLANT RÉGLABLE, DIRECTION ASSISTÉE, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, OUVERTURE DU COFFRE À DISTANCE, RÉGULATEUR DE VITESSE, APPLE CARPLAY, CRUISE,
**AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$20,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2022 Kia Seltos