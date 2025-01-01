Menu
Account
Sign In
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTIÉ EN 135 POINTS ** 7 PASSAGERS ** LX PREMIUM *AWD *191HP * VITRES TEINTÉES, PHARES LED, SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE * DÉMARREUR À BOUTON-POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE VOIE, RADIO HD. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

2022 Kia Sorento

84,723 KM

Details Description Features

$27,977

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Kia Sorento

LX PREMIUM *AWD *A/C *CAMÉRA *CARPLAY *SIÈGES/VOLANT CHAUFF

Watch This Vehicle
13238333

2022 Kia Sorento

LX PREMIUM *AWD *A/C *CAMÉRA *CARPLAY *SIÈGES/VOLANT CHAUFF

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

  1. 13238333
  2. 13238333
  3. 13238333
  4. 13238333
  5. 13238333
  6. 13238333
  7. 13238333
  8. 13238333
  9. 13238333
  10. 13238333
  11. 13238333
  12. 13238333
  13. 13238333
  14. 13238333
  15. 13238333
  16. 13238333
  17. 13238333
  18. 13238333
  19. 13238333
  20. 13238333
  21. 13238333
  22. 13238333
  23. 13238333
  24. 13238333
  25. 13238333
  26. 13238333
  27. 13238333
  28. 13238333
  29. 13238333
  30. 13238333
Contact Seller

$27,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
84,723KM
VIN 5XYRGDLC1NG095976

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # J3529A
  • Mileage 84,723 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTIÉ EN 135 POINTS ** 7 PASSAGERS ** LX PREMIUM *AWD *191HP
* VITRES TEINTÉES, PHARES LED, SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE
* DÉMARREUR À BOUTON-POUSSOIR, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE VOIE, RADIO HD. ** À VOIR ABSOLUMENT **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Climatisation arrière
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Contrôle de Climatisation Arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kia Val-Bélair

Used 2022 Kia Sorento LX PREMIUM *AWD *A/C *CAMÉRA *CARPLAY *SIÈGES/VOLANT CHAUFF for sale in Québec, QC
2022 Kia Sorento LX PREMIUM *AWD *A/C *CAMÉRA *CARPLAY *SIÈGES/VOLANT CHAUFF 84,723 KM $27,977 + tax & lic
Used 2021 Kia Rio5 LX+ *A/C *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF for sale in Québec, QC
2021 Kia Rio5 LX+ *A/C *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF 98,437 KM $16,977 + tax & lic
Used 2019 Mazda MAZDA3 GS *CAMERA SIEGES CHAUFF *BI-ZONE *CRUISE *BOUTON-POUSSOIR for sale in Québec, QC
2019 Mazda MAZDA3 GS *CAMERA SIEGES CHAUFF *BI-ZONE *CRUISE *BOUTON-POUSSOIR 125,000 KM $16,317 + tax & lic

Email Kia Val-Bélair

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

Call Dealer

1-581-705-XXXX

(click to show)

1-581-705-9117

Quick Links
Directions Website Inventory
$27,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2022 Kia Sorento