** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** TFSI * QUATTRO * TURBO * 261HP * TOIT OUVRANT, INTÉRIEUR EN CUIR, SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS À MÉMOIRE * SIÈGES VENTILÉS, APPLE CARPLAY, SYSTÈME DE SON PREMIUM : BANG & OLUFSEN * DÉMARREUR BOUTON-POUSSOIR, CLIMATISATION BI-ZONE, CAMÉRA DE RECUL 360° * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE ** À VOIR ABSOLUMENT **

2023 Audi A5

15,312 KM

Details Description Features

$47,117

+ taxes & licensing
2023 Audi A5

TECHNIK 45 TFSI QUATTRO *CUIR *TOIT *CAMÉRA 360° *BANG & OLUFSEN

13490594

2023 Audi A5

TECHNIK 45 TFSI QUATTRO *CUIR *TOIT *CAMÉRA 360° *BANG & OLUFSEN

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$47,117

+ taxes & licensing

Used
15,312KM
VIN WAUUAAF51PA004275

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Blanc
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 15,312 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** TFSI * QUATTRO * TURBO * 261HP
* TOIT OUVRANT, INTÉRIEUR EN CUIR, SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS À MÉMOIRE
* SIÈGES VENTILÉS, APPLE CARPLAY, SYSTÈME DE SON PREMIUM : BANG & OLUFSEN
* DÉMARREUR BOUTON-POUSSOIR, CLIMATISATION BI-ZONE, CAMÉRA DE RECUL 360°
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE ** À VOIR ABSOLUMENT **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Climatisation arrière
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Transmission Automatique - 7 vitesses
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Sièges en cuir
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
SIÈGES À MÉMOIRE
RÉTROVISEURS À MÉMOIRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
POINT D'ACCÈS WIFI
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
RÉTROVISEURS ESCAMOTABLES
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
SUPPORT LOMBAIRE SIEGE PASSAGER
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique
Contrôle de Climatisation Arrière

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-XXXX

1-581-705-9117

$47,117

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2023 Audi A5