2023 GMC Acadia

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Jamais accidenté // Inspecté en 135 points Le GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec offre une configuration recherchée avec rouage intégral, moteur V6 de 3,6 litres et transmission automatique. Avec 71 521 km à lodomètre, sa carrosserie noire et son habitacle noir lui donnent une présentation sobre et actuelle. CARACTÉRISTIQUES DU ACADIA SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * *** PRIVILEGIES 3SA PACK *** »» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle »» Moteur V6 de 3,6 litres essence »» Puissance de 310 chevaux annoncée »» Habitacle à trois rangées très polyvalent CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie intégré »» Surveillance des angles morts incluse »» Caméra de recul pour manoeuvres simples »» Coussins gonflables latéraux et de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur V6 de 310 chevaux »» Cylindrée de 3,6 litres sans plomb »» Transmission automatique pour conduite fluide »» Rouage intégral utile sur chaussée glissante CONFORT »» Sièges avant chauffants inclus »» Siège conducteur à réglage électrique »» Contrôle automatique de la température »» Climatisation arrière avec réglages dédiés TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Point daccès WiFi intégré »» Commandes audio pratiques au volant »» Démarrage par bouton-poussoir et à distance ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon électrique pour accès simplifié »» 4 portes pour accès facile »» Banquette arrière pratique pour la famille »» Format VUS adapté aux besoins variés APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Moteur V6 souple et rassurant »» Conduite stable en toutes saisons »» Habitacle pratique pour usage familial »» Accès facile grâce au hayon électrique GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * mise sur des éléments concrets et utiles au quotidien. On y retrouve notamment le régulateur de vitesse, le système de freinage antiblocage, le contrôle de stabilité, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants avec clignotants intégrés, ainsi quun dégivreur de vitre arrière. À bord, le véhicule se distingue par une dotation bien pensée pour le climat dici et les trajets en famille. Le démarreur à distance aide lors des matins froids, tandis que la climatisation avant à deux zones et la climatisation arrière favorisent un meilleur confort pour tous les occupants. Le volant réglable, le support lombaire du siège conducteur et les vitres teintées ajoutent aussi à lagrément dutilisation. Sur le plan pratique, ce VUS GMC dispose dun hayon électrique et dune ouverture à distance du coffre, deux éléments utiles quand les mains sont occupées. La présence dun pneu de secours, de serrures de sécurité enfant, du verrouillage automatique des portes et de la surveillance de la pression des pneus complète une fiche déquipement orientée vers lusage réel. Pour la connectivité, lintégration Bluetooth facilite les communications et lécoute audio, alors que la radio satellite ajoute une option de divertissement appréciée sur les longs parcours. La caméra de recul aide lors du stationnement, surtout en milieu urbain. Lensemble donne un véhicule polyvalent, bien équipé et cohérent pour un acheteur qui cherche un VUS intermédiaire usagé avec moteur V6. Le NIV de ce GMC Acadia SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2023 est le 1GKKNRLS4PZ225634 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 GMC Acadia

71,521 KM

Details Description Features

$37,977

+ taxes & licensing
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2023 GMC Acadia

SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

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2023 GMC Acadia

SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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71,521KM
VIN 1GKKNRLS4PZ225634

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3351
  • Mileage 71,521 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Inspecté en 135 points

Le GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec offre une configuration recherchée avec rouage intégral, moteur V6 de 3,6 litres et transmission automatique. Avec 71 521 km à l'odomètre, sa carrosserie noire et son habitacle noir lui donnent une présentation sobre et actuelle.

CARACTÉRISTIQUES DU ACADIA SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *

*** PRIVILEGIES 3SA PACK ***

»» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle
»» Moteur V6 de 3,6 litres essence
»» Puissance de 310 chevaux annoncée
»» Habitacle à trois rangées très polyvalent

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul pour manoeuvres simples
»» Coussins gonflables latéraux et de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

»» Moteur V6 de 310 chevaux
»» Cylindrée de 3,6 litres sans plomb
»» Transmission automatique pour conduite fluide
»» Rouage intégral utile sur chaussée glissante

CONFORT

»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Contrôle automatique de la température
»» Climatisation arrière avec réglages dédiés

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Point d'accès WiFi intégré
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir et à distance

ESPACE DE CHARGEMENT

»» Hayon électrique pour accès simplifié
»» 4 portes pour accès facile
»» Banquette arrière pratique pour la famille
»» Format VUS adapté aux besoins variés

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES

»» Moteur V6 souple et rassurant
»» Conduite stable en toutes saisons
»» Habitacle pratique pour usage familial
»» Accès facile grâce au hayon électrique

GARANTIE

»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * mise sur des éléments concrets et utiles au quotidien. On y retrouve notamment le régulateur de vitesse, le système de freinage antiblocage, le contrôle de stabilité, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants avec clignotants intégrés, ainsi qu'un dégivreur de vitre arrière.

À bord, le véhicule se distingue par une dotation bien pensée pour le climat d'ici et les trajets en famille. Le démarreur à distance aide lors des matins froids, tandis que la climatisation avant à deux zones et la climatisation arrière favorisent un meilleur confort pour tous les occupants. Le volant réglable, le support lombaire du siège conducteur et les vitres teintées ajoutent aussi à l'agrément d'utilisation.

Sur le plan pratique, ce VUS GMC dispose d'un hayon électrique et d'une ouverture à distance du coffre, deux éléments utiles quand les mains sont occupées. La présence d'un pneu de secours, de serrures de sécurité enfant, du verrouillage automatique des portes et de la surveillance de la pression des pneus complète une fiche d'équipement orientée vers l'usage réel.

Pour la connectivité, l'intégration Bluetooth facilite les communications et l'écoute audio, alors que la radio satellite ajoute une option de divertissement appréciée sur les longs parcours. La caméra de recul aide lors du stationnement, surtout en milieu urbain. L'ensemble donne un véhicule polyvalent, bien équipé et cohérent pour un acheteur qui cherche un VUS intermédiaire usagé avec moteur V6.

Le NIV de ce GMC Acadia SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2023 est le 1GKKNRLS4PZ225634 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Commandes audio au volant
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Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Rétroviseurs électriques
Climatisation arrière
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Hayon électrique
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
POINT D'ACCÈS WIFI
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Contrôle de Climatisation Arrière

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