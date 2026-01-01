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2023 GMC Acadia
SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
2023 GMC Acadia
SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$37,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Noir
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # H3351
- Mileage 71,521 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Inspecté en 135 points
Le GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec offre une configuration recherchée avec rouage intégral, moteur V6 de 3,6 litres et transmission automatique. Avec 71 521 km à l'odomètre, sa carrosserie noire et son habitacle noir lui donnent une présentation sobre et actuelle.
CARACTÉRISTIQUES DU ACADIA SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF *
*** PRIVILEGIES 3SA PACK ***
»» Rouage intégral pour meilleure motricité annuelle
»» Moteur V6 de 3,6 litres essence
»» Puissance de 310 chevaux annoncée
»» Habitacle à trois rangées très polyvalent
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul pour manoeuvres simples
»» Coussins gonflables latéraux et de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur V6 de 310 chevaux
»» Cylindrée de 3,6 litres sans plomb
»» Transmission automatique pour conduite fluide
»» Rouage intégral utile sur chaussée glissante
CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Contrôle automatique de la température
»» Climatisation arrière avec réglages dédiés
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Point d'accès WiFi intégré
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir et à distance
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon électrique pour accès simplifié
»» 4 portes pour accès facile
»» Banquette arrière pratique pour la famille
»» Format VUS adapté aux besoins variés
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Moteur V6 souple et rassurant
»» Conduite stable en toutes saisons
»» Habitacle pratique pour usage familial
»» Accès facile grâce au hayon électrique
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce GMC Acadia 2023 SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * mise sur des éléments concrets et utiles au quotidien. On y retrouve notamment le régulateur de vitesse, le système de freinage antiblocage, le contrôle de stabilité, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques chauffants avec clignotants intégrés, ainsi qu'un dégivreur de vitre arrière.
À bord, le véhicule se distingue par une dotation bien pensée pour le climat d'ici et les trajets en famille. Le démarreur à distance aide lors des matins froids, tandis que la climatisation avant à deux zones et la climatisation arrière favorisent un meilleur confort pour tous les occupants. Le volant réglable, le support lombaire du siège conducteur et les vitres teintées ajoutent aussi à l'agrément d'utilisation.
Sur le plan pratique, ce VUS GMC dispose d'un hayon électrique et d'une ouverture à distance du coffre, deux éléments utiles quand les mains sont occupées. La présence d'un pneu de secours, de serrures de sécurité enfant, du verrouillage automatique des portes et de la surveillance de la pression des pneus complète une fiche d'équipement orientée vers l'usage réel.
Pour la connectivité, l'intégration Bluetooth facilite les communications et l'écoute audio, alors que la radio satellite ajoute une option de divertissement appréciée sur les longs parcours. La caméra de recul aide lors du stationnement, surtout en milieu urbain. L'ensemble donne un véhicule polyvalent, bien équipé et cohérent pour un acheteur qui cherche un VUS intermédiaire usagé avec moteur V6.
Le NIV de ce GMC Acadia SLE * AWD * V6 * 310HP * CAMÉRA * CARPLAY * SIÈGES CHAUFF * 2023 est le 1GKKNRLS4PZ225634 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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