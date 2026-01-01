2023 Jaguar F-PACE

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Jamais accidenté // Inspecté en 135 points Le Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une élégante livrée noire, avec habitacle noir et 49 867 km à lodomètre. Ce VUS usagé combine moteur 2,0 litres turbo, boîte automatique et équipement recherché pour une conduite raffinée au quotidien. CARACTÉRISTIQUES DU F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * »» Moteur turbo 2,0 litres de 247 chevaux »» Transmission automatique à 8 rapports »» Toit panoramique avec section ouvrante en verre »» Volant chauffant et navigation intégrée CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie intégré »» Surveillance des angles morts incluse »» Caméra de recul pour manoeuvres précises »» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres sans plomb turbocompressé »» Puissance de 247 chevaux »» Boîte automatique à 8 vitesses »» Différentiel à glissement limité inclus CONFORT »» Sièges avant chauffants pour lhiver »» Siège conducteur à réglage électrique »» Siège passager avant à réglage électrique »» Climatisation automatique à deux zones TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Système de navigation GPS intégré »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Commandes audio montées au volant »» Démarrage par bouton-poussoir pratique ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon électrique pour accès simplifié »» Ouverture à distance du coffre »» Couvre-bagage inclus »» Banquette utilitaire et accès arrière pratique APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Conduite stable et direction bien calibrée »» Habitacle silencieux sur route et autoroute »» Position de conduite élevée et confortable »» Présentation intérieure soignée et moderne GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * mise sur une présentation sobre, un équipement complet et une motorisation turbo bien adaptée aux trajets de tous les jours. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, son toit panoramique et son hayon électrique, il offre un ensemble cohérent et bien équipé. Le NIV de ce Jaguar F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * 2023 est le SADCT2EX5PA708775 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Jaguar F-PACE

49,867 KM

Details Description Features

$42,977

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2023 Jaguar F-PACE

P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *

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2023 Jaguar F-PACE

P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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49,867KM
VIN SADCT2EX5PA708775

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3350
  • Mileage 49,867 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Inspecté en 135 points

Le Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une élégante livrée noire, avec habitacle noir et 49 867 km à l'odomètre. Ce VUS usagé combine moteur 2,0 litres turbo, boîte automatique et équipement recherché pour une conduite raffinée au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES DU F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *

»» Moteur turbo 2,0 litres de 247 chevaux
»» Transmission automatique à 8 rapports
»» Toit panoramique avec section ouvrante en verre
»» Volant chauffant et navigation intégrée

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES

»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul pour manoeuvres précises
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

»» Moteur 2,0 litres sans plomb turbocompressé
»» Puissance de 247 chevaux
»» Boîte automatique à 8 vitesses
»» Différentiel à glissement limité inclus

CONFORT

»» Sièges avant chauffants pour l'hiver
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager avant à réglage électrique
»» Climatisation automatique à deux zones

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

»» Système de navigation GPS intégré
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio montées au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique

ESPACE DE CHARGEMENT

»» Hayon électrique pour accès simplifié
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus
»» Banquette utilitaire et accès arrière pratique

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES

»» Conduite stable et direction bien calibrée
»» Habitacle silencieux sur route et autoroute
»» Position de conduite élevée et confortable
»» Présentation intérieure soignée et moderne

GARANTIE

»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * mise sur une présentation sobre, un équipement complet et une motorisation turbo bien adaptée aux trajets de tous les jours. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, son toit panoramique et son hayon électrique, il offre un ensemble cohérent et bien équipé.

Le NIV de ce Jaguar F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * 2023 est le SADCT2EX5PA708775 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Toit panoramique
Vitres teintées
Hayon électrique
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
RÉTROVISEURS ESCAMOTABLES
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
SUPPORT LOMBAIRE SIEGE PASSAGER
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

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