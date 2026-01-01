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2023 Jaguar F-PACE
P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *
2023 Jaguar F-PACE
P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$42,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Noir
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # H3350
- Mileage 49,867 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Inspecté en 135 points
Le Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * proposé chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une élégante livrée noire, avec habitacle noir et 49 867 km à l'odomètre. Ce VUS usagé combine moteur 2,0 litres turbo, boîte automatique et équipement recherché pour une conduite raffinée au quotidien.
CARACTÉRISTIQUES DU F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF *
»» Moteur turbo 2,0 litres de 247 chevaux
»» Transmission automatique à 8 rapports
»» Toit panoramique avec section ouvrante en verre
»» Volant chauffant et navigation intégrée
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul pour manoeuvres précises
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres sans plomb turbocompressé
»» Puissance de 247 chevaux
»» Boîte automatique à 8 vitesses
»» Différentiel à glissement limité inclus
CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour l'hiver
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager avant à réglage électrique
»» Climatisation automatique à deux zones
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Système de navigation GPS intégré
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio montées au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon électrique pour accès simplifié
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus
»» Banquette utilitaire et accès arrière pratique
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Conduite stable et direction bien calibrée
»» Habitacle silencieux sur route et autoroute
»» Position de conduite élevée et confortable
»» Présentation intérieure soignée et moderne
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce Jaguar F-PACE 2023 P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * mise sur une présentation sobre, un équipement complet et une motorisation turbo bien adaptée aux trajets de tous les jours. Avec ses 4 portes, ses rétroviseurs chauffants, son toit panoramique et son hayon électrique, il offre un ensemble cohérent et bien équipé.
Le NIV de ce Jaguar F-PACE P250 R-DYNAMIC S * 247HP * CUIR * GPS * TOIT * VOLANT CHAUFF * 2023 est le SADCT2EX5PA708775 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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