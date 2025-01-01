Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX * AWD * 146HP * VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS,PHARES ANTIBROUILLARD, A/C * SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, RADIO. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

2023 Kia Seltos

56,021 KM

$23,317

+ taxes & licensing
2023 Kia Seltos

LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

13191128

2023 Kia Seltos

LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$23,317

+ taxes & licensing

Used
56,021KM
VIN KNDEPCAA2P7391244

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 56,021 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX * AWD * 146HP
* VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS,PHARES ANTIBROUILLARD, A/C
* SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, APPLE CARPLAY
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, RADIO. ** À VOIR ABSOLUMENT **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$23,317

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2023 Kia Seltos