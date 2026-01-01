2023 Kia Seltos

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Seltos 2023 SX usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec combine format pratique, rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre. Avec sa carrosserie bleue, son habitacle noir, ses 4 portes et son odomètre de 63 511 km, il offre un équipement relevé et une présentation soignée. CARACTÉRISTIQUES DU SELTOS SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS * »» Rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre »» Toit ouvrant en verre et affichage tête-haute »» Sièges avant chauffants et sièges arrière chauffants »» Démarreur à distance et démarrage par bouton-poussoir CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres »» Freins ABS et contrôle de stabilité PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur turbo de 1,6 litre sans plomb »» Transmission automatique à double embrayage, 7 vitesses »» Rouage intégral pour meilleure motricité »» Direction assistée et régulateur de vitesse CONFORT »» Siège conducteur à réglage électrique »» Siège passager à réglage électrique »» Climatisation avant avec contrôle automatique »» Volant réglable et volant en cuir TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth et commandes audio au volant »» Système de navigation GPS intégré »» Radio satellite et radio HD »» Affichage tête-haute pratique au quotidien ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière pratique »» Ouverture à distance du coffre »» Couvre-bagage inclus à larrière »» Banquette arrière utile pour les passagers RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023 APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Format facile à stationner en ville »» Position de conduite appréciée au quotidien »» Équipement technologique complet et simple »» Motricité rassurante avec rouage intégral GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce Kia Seltos 2023 SX se distingue par son moteur turbo, sa transmission automatique à 7 vitesses, son rouage intégral et ses équipements recherchés comme le toit ouvrant, les sièges chauffants avant et arrière, les sièges à réglage électrique, le GPS, laffichage tête-haute et la surveillance des angles morts. Chez Kia Val-Bélair, il représente un VUS usagé bien équipé, pratique pour les trajets quotidiens comme pour les sorties de fin de semaine. Le NIV de ce Kia Seltos SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS * 2023 est le KNDETCA22P7395427 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Kia Seltos

63,511 KM

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$24,977

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2023 Kia Seltos

SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *

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2023 Kia Seltos

SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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63,511KM
VIN KNDETCA22P7395427

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bleu
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # T3838A
  • Mileage 63,511 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Seltos 2023 SX usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec combine format pratique, rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre. Avec sa carrosserie bleue, son habitacle noir, ses 4 portes et son odomètre de 63 511 km, il offre un équipement relevé et une présentation soignée.

CARACTÉRISTIQUES DU SELTOS SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *
»» Rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre
»» Toit ouvrant en verre et affichage tête-haute
»» Sièges avant chauffants et sièges arrière chauffants
»» Démarreur à distance et démarrage par bouton-poussoir

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Freins ABS et contrôle de stabilité

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur turbo de 1,6 litre sans plomb
»» Transmission automatique à double embrayage, 7 vitesses
»» Rouage intégral pour meilleure motricité
»» Direction assistée et régulateur de vitesse

CONFORT
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager à réglage électrique
»» Climatisation avant avec contrôle automatique
»» Volant réglable et volant en cuir

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth et commandes audio au volant
»» Système de navigation GPS intégré
»» Radio satellite et radio HD
»» Affichage tête-haute pratique au quotidien

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus à l'arrière
»» Banquette arrière utile pour les passagers

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Format facile à stationner en ville
»» Position de conduite appréciée au quotidien
»» Équipement technologique complet et simple
»» Motricité rassurante avec rouage intégral

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce Kia Seltos 2023 SX se distingue par son moteur turbo, sa transmission automatique à 7 vitesses, son rouage intégral et ses équipements recherchés comme le toit ouvrant, les sièges chauffants avant et arrière, les sièges à réglage électrique, le GPS, l'affichage tête-haute et la surveillance des angles morts. Chez Kia Val-Bélair, il représente un VUS usagé bien équipé, pratique pour les trajets quotidiens comme pour les sorties de fin de semaine.

Le NIV de ce Kia Seltos SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS * 2023 est le KNDETCA22P7395427 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
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Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Transmission Automatique - 7 vitesses
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Sièges arrière chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
AFFICHAGE TÊTE-HAUTE
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

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