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2023 Kia Seltos
SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *
2023 Kia Seltos
SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$24,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Bleu
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # T3838A
- Mileage 63,511 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Seltos 2023 SX usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec combine format pratique, rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre. Avec sa carrosserie bleue, son habitacle noir, ses 4 portes et son odomètre de 63 511 km, il offre un équipement relevé et une présentation soignée.
CARACTÉRISTIQUES DU SELTOS SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS *
»» Rouage intégral et moteur turbo de 1,6 litre
»» Toit ouvrant en verre et affichage tête-haute
»» Sièges avant chauffants et sièges arrière chauffants
»» Démarreur à distance et démarrage par bouton-poussoir
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Freins ABS et contrôle de stabilité
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur turbo de 1,6 litre sans plomb
»» Transmission automatique à double embrayage, 7 vitesses
»» Rouage intégral pour meilleure motricité
»» Direction assistée et régulateur de vitesse
CONFORT
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Siège passager à réglage électrique
»» Climatisation avant avec contrôle automatique
»» Volant réglable et volant en cuir
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth et commandes audio au volant
»» Système de navigation GPS intégré
»» Radio satellite et radio HD
»» Affichage tête-haute pratique au quotidien
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus à l'arrière
»» Banquette arrière utile pour les passagers
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Format facile à stationner en ville
»» Position de conduite appréciée au quotidien
»» Équipement technologique complet et simple
»» Motricité rassurante avec rouage intégral
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce Kia Seltos 2023 SX se distingue par son moteur turbo, sa transmission automatique à 7 vitesses, son rouage intégral et ses équipements recherchés comme le toit ouvrant, les sièges chauffants avant et arrière, les sièges à réglage électrique, le GPS, l'affichage tête-haute et la surveillance des angles morts. Chez Kia Val-Bélair, il représente un VUS usagé bien équipé, pratique pour les trajets quotidiens comme pour les sorties de fin de semaine.
Le NIV de ce Kia Seltos SX * AWD * TURBO * BOSE * CUIR * TOIT * SIÈGES VENTILÉS * 2023 est le KNDETCA22P7395427 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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