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2023 Kia Seltos
EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
2023 Kia Seltos
EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$24,417
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Bleu
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # J3693
- Mileage 45,875 KM
Vehicle Description
// un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Seltos EX 2023 usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente en blanc, avec 45 875 km à l'odomètre. Ce VUS à 4 portes combine un moteur 2,0 litres à essence, une transmission CVT et un rouage intégral AWD, avec des équipements recherchés comme le toit ouvrant, la caméra de recul et le volant chauffant.
CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
»» Rouage intégral AWD pour meilleure motricité
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Volant chauffant et sièges avant chauffants
»» Démarreur à distance et bouton-poussoir
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Freins ABS et contrôle de stabilité
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission CVT à variation continue
»» Rouage intégral AWD de série
»» Direction assistée pour conduite quotidienne
CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Volant chauffant pour l'hiver québécois
»» Climatisation avant avec réglage automatique
»» Rétroviseurs chauffants et électriques
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio directement au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
»» Régulateur de vitesse inclus
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Banquette arrière polyvalente au quotidien
»» Format VUS adapté aux besoins courants
»» 4 portes pour accès simplifié
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Format urbain facile à stationner
»» Position de conduite appréciée au quotidien
»» Rouage intégral utile en hiver
»» Équipements de confort bien choisis
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce Kia Seltos EX 2023 usagé mise sur une configuration claire et bien équipée, sans superflu. Son moteur 2,0 litres, son rouage intégral, son toit ouvrant, ses sièges avant chauffants, sa surveillance des angles morts et sa caméra de recul en font un choix pratique pour les trajets quotidiens à Québec comme pour les déplacements de fin de semaine.
La présentation blanche lui donne une allure sobre et actuelle. À bord, le démarreur à distance, le volant en cuir, les vitres électriques, les rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés et les commandes audio au volant ajoutent des éléments utiles au quotidien. Le contrôle automatique de la température contribue aussi à un environnement plus agréable en toute saison.
Pour la sécurité, ce véhicule reçoit notamment des coussins gonflables latéraux, des coussins gonflables latéraux de tête, un coussin gonflable conducteur, un coussin gonflable passager, des serrures de sécurité enfant, la surveillance de la pression des pneus et le verrouillage automatique des portes. Ces éléments complètent bien les aides à la conduite déjà présentes.
Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Seltos EX 2023 usagé représente une option équilibrée pour l'acheteur qui recherche un VUS compact avec AWD, des équipements concrets et un kilométrage raisonnable. Il offre une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de facilité d'utilisation, dans un format polyvalent bien adapté à la réalité d'ici.
Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA1P7371947.
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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