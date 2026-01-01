2023 Kia Seltos

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// un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Seltos EX 2023 usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente en blanc, avec 45 875 km à lodomètre. Ce VUS à 4 portes combine un moteur 2,0 litres à essence, une transmission CVT et un rouage intégral AWD, avec des équipements recherchés comme le toit ouvrant, la caméra de recul et le volant chauffant. CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * »» Rouage intégral AWD pour meilleure motricité »» Toit ouvrant en verre inclus »» Volant chauffant et sièges avant chauffants »» Démarreur à distance et bouton-poussoir CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres »» Freins ABS et contrôle de stabilité PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres à essence »» Transmission CVT à variation continue »» Rouage intégral AWD de série »» Direction assistée pour conduite quotidienne CONFORT »» Sièges avant chauffants inclus »» Volant chauffant pour lhiver québécois »» Climatisation avant avec réglage automatique »» Rétroviseurs chauffants et électriques TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio directement au volant »» Démarrage par bouton-poussoir pratique »» Régulateur de vitesse inclus ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière pratique »» Banquette arrière polyvalente au quotidien »» Format VUS adapté aux besoins courants »» 4 portes pour accès simplifié APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Format urbain facile à stationner »» Position de conduite appréciée au quotidien »» Rouage intégral utile en hiver »» Équipements de confort bien choisis GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce Kia Seltos EX 2023 usagé mise sur une configuration claire et bien équipée, sans superflu. Son moteur 2,0 litres, son rouage intégral, son toit ouvrant, ses sièges avant chauffants, sa surveillance des angles morts et sa caméra de recul en font un choix pratique pour les trajets quotidiens à Québec comme pour les déplacements de fin de semaine. La présentation blanche lui donne une allure sobre et actuelle. À bord, le démarreur à distance, le volant en cuir, les vitres électriques, les rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés et les commandes audio au volant ajoutent des éléments utiles au quotidien. Le contrôle automatique de la température contribue aussi à un environnement plus agréable en toute saison. Pour la sécurité, ce véhicule reçoit notamment des coussins gonflables latéraux, des coussins gonflables latéraux de tête, un coussin gonflable conducteur, un coussin gonflable passager, des serrures de sécurité enfant, la surveillance de la pression des pneus et le verrouillage automatique des portes. Ces éléments complètent bien les aides à la conduite déjà présentes. Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Seltos EX 2023 usagé représente une option équilibrée pour lacheteur qui recherche un VUS compact avec AWD, des équipements concrets et un kilométrage raisonnable. Il offre une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de facilité dutilisation, dans un format polyvalent bien adapté à la réalité dici. Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA1P7371947. Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Kia Seltos

45,875 KM

Details Description Features

$24,417

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2023 Kia Seltos

EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

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2023 Kia Seltos

EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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45,875KM
VIN KNDEUCAA1P7371947

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bleu
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # J3693
  • Mileage 45,875 KM

Vehicle Description

// un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Seltos EX 2023 usagé proposé par Kia Val-Bélair à Québec se présente en blanc, avec 45 875 km à l'odomètre. Ce VUS à 4 portes combine un moteur 2,0 litres à essence, une transmission CVT et un rouage intégral AWD, avec des équipements recherchés comme le toit ouvrant, la caméra de recul et le volant chauffant.

CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
»» Rouage intégral AWD pour meilleure motricité
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Volant chauffant et sièges avant chauffants
»» Démarreur à distance et bouton-poussoir

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Freins ABS et contrôle de stabilité

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission CVT à variation continue
»» Rouage intégral AWD de série
»» Direction assistée pour conduite quotidienne

CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Volant chauffant pour l'hiver québécois
»» Climatisation avant avec réglage automatique
»» Rétroviseurs chauffants et électriques

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio directement au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
»» Régulateur de vitesse inclus

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Banquette arrière polyvalente au quotidien
»» Format VUS adapté aux besoins courants
»» 4 portes pour accès simplifié

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Format urbain facile à stationner
»» Position de conduite appréciée au quotidien
»» Rouage intégral utile en hiver
»» Équipements de confort bien choisis

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce Kia Seltos EX 2023 usagé mise sur une configuration claire et bien équipée, sans superflu. Son moteur 2,0 litres, son rouage intégral, son toit ouvrant, ses sièges avant chauffants, sa surveillance des angles morts et sa caméra de recul en font un choix pratique pour les trajets quotidiens à Québec comme pour les déplacements de fin de semaine.

La présentation blanche lui donne une allure sobre et actuelle. À bord, le démarreur à distance, le volant en cuir, les vitres électriques, les rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés et les commandes audio au volant ajoutent des éléments utiles au quotidien. Le contrôle automatique de la température contribue aussi à un environnement plus agréable en toute saison.

Pour la sécurité, ce véhicule reçoit notamment des coussins gonflables latéraux, des coussins gonflables latéraux de tête, un coussin gonflable conducteur, un coussin gonflable passager, des serrures de sécurité enfant, la surveillance de la pression des pneus et le verrouillage automatique des portes. Ces éléments complètent bien les aides à la conduite déjà présentes.

Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Seltos EX 2023 usagé représente une option équilibrée pour l'acheteur qui recherche un VUS compact avec AWD, des équipements concrets et un kilométrage raisonnable. Il offre une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de facilité d'utilisation, dans un format polyvalent bien adapté à la réalité d'ici.

Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA1P7371947.

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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