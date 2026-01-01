2023 Kia Seltos

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jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Seltos EX 2023 usagé offre un format pratique, une traction intégrale, un moteur 2,0 litres et un équipement recherché pour le quotidien à Québec. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, son toit ouvrant et son volant chauffant, ce VUS combine polyvalence, confort et confiance sur la route. CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * »» Traction intégrale avec moteur 2,0 litres »» Toit ouvrant en verre inclus »» Volant chauffant et sièges avant chauffants »» Caméra de recul et démarrage à distance CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres »» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres à essence »» Transmission à variation continue automatique »» Traction intégrale pour meilleure motricité »» Contrôle de stabilité et freins ABS CONFORT »» Sièges avant chauffants pour lhiver »» Volant chauffant gainé de cuir »» Climatisation avant à réglage automatique »» Démarrage par bouton-poussoir pratique TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Commandes audio directement au volant »» Régulateur de vitesse sur longs trajets »» Démarreur à distance très utile ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès pratique au coffre arrière »» Banquette et hayon facilitent le chargement »» Format VUS pratique au quotidien »» 4 portes pour accès simple RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES »» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023 APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Position de conduite surélevée appréciée »» Format urbain facile à stationner »» Rouage intégral rassurant lhiver »» Commandes simples et ergonomie conviviale GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Ce Kia Seltos EX 2023 affiche 60 432 km à lodomètre et se présente comme un choix sensé pour lautomobiliste qui veut un VUS bien équipé sans complexité inutile. On y retrouve aussi des rétroviseurs chauffants et électriques, des vitres électriques, des phares automatiques, des phares antibrouillard, des vitres teintées, un aileron arrière, un dégivreur de vitre arrière et des serrures de sécurité enfant. Son moteur 2,0 litres sans plomb est jumelé à une transmission CVT, une combinaison reconnue pour sa douceur en conduite de tous les jours. La direction assistée, le régulateur de vitesse et le contrôle automatique de la température ajoutent un agrément réel lors des déplacements en ville comme sur autoroute. La présence de pneus de secours et de la surveillance de la pression des pneus ajoute aussi un côté pratique. À bord, lambiance noire sagence bien à la finition extérieure noire pour un look sobre et actuel. Le toit ouvrant en verre laisse entrer plus de lumière, tandis que le pack déclairage ambiant ajoute une touche visuelle agréable en soirée. Les miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le passager, le verrouillage automatique des portes et les rétroviseurs avec clignotants complètent un ensemble bien pensé. Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Seltos EX 2023 usagé se démarque par son équilibre entre sécurité, motricité, confort hivernal et équipement utile. Il convient très bien à une petite famille, à un couple actif ou à toute personne qui cherche un VUS compact avec toit ouvrant, caméra de recul, Bluetooth et traction intégrale. Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA3P7372971 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Kia Seltos

60,432 KM

Details Description Features

$23,977

+ taxes & licensing
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2023 Kia Seltos

EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

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2023 Kia Seltos

EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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60,432KM
VIN KNDEUCAA3P7372971

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # K3093
  • Mileage 60,432 KM

Vehicle Description

jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Seltos EX 2023 usagé offre un format pratique, une traction intégrale, un moteur 2,0 litres et un équipement recherché pour le quotidien à Québec. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, son toit ouvrant et son volant chauffant, ce VUS combine polyvalence, confort et confiance sur la route.

CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
»» Traction intégrale avec moteur 2,0 litres
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Volant chauffant et sièges avant chauffants
»» Caméra de recul et démarrage à distance

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission à variation continue automatique
»» Traction intégrale pour meilleure motricité
»» Contrôle de stabilité et freins ABS

CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour l'hiver
»» Volant chauffant gainé de cuir
»» Climatisation avant à réglage automatique
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio directement au volant
»» Régulateur de vitesse sur longs trajets
»» Démarreur à distance très utile

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès pratique au coffre arrière
»» Banquette et hayon facilitent le chargement
»» Format VUS pratique au quotidien
»» 4 portes pour accès simple

RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Format urbain facile à stationner
»» Rouage intégral rassurant l'hiver
»» Commandes simples et ergonomie conviviale

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Ce Kia Seltos EX 2023 affiche 60 432 km à l'odomètre et se présente comme un choix sensé pour l'automobiliste qui veut un VUS bien équipé sans complexité inutile. On y retrouve aussi des rétroviseurs chauffants et électriques, des vitres électriques, des phares automatiques, des phares antibrouillard, des vitres teintées, un aileron arrière, un dégivreur de vitre arrière et des serrures de sécurité enfant.

Son moteur 2,0 litres sans plomb est jumelé à une transmission CVT, une combinaison reconnue pour sa douceur en conduite de tous les jours. La direction assistée, le régulateur de vitesse et le contrôle automatique de la température ajoutent un agrément réel lors des déplacements en ville comme sur autoroute. La présence de pneus de secours et de la surveillance de la pression des pneus ajoute aussi un côté pratique.

À bord, l'ambiance noire s'agence bien à la finition extérieure noire pour un look sobre et actuel. Le toit ouvrant en verre laisse entrer plus de lumière, tandis que le pack d'éclairage ambiant ajoute une touche visuelle agréable en soirée. Les miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le passager, le verrouillage automatique des portes et les rétroviseurs avec clignotants complètent un ensemble bien pensé.

Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Seltos EX 2023 usagé se démarque par son équilibre entre sécurité, motricité, confort hivernal et équipement utile. Il convient très bien à une petite famille, à un couple actif ou à toute personne qui cherche un VUS compact avec toit ouvrant, caméra de recul, Bluetooth et traction intégrale.

Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA3P7372971 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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