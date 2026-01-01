$23,977+ taxes & licensing
2023 Kia Seltos
EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
2023 Kia Seltos
EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$23,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Noir
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # K3093
- Mileage 60,432 KM
Vehicle Description
jamais accidenté // un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Seltos EX 2023 usagé offre un format pratique, une traction intégrale, un moteur 2,0 litres et un équipement recherché pour le quotidien à Québec. Avec sa carrosserie noire, son habitacle noir, son toit ouvrant et son volant chauffant, ce VUS combine polyvalence, confort et confiance sur la route.
CARACTÉRISTIQUES DU Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF *
»» Traction intégrale avec moteur 2,0 litres
»» Toit ouvrant en verre inclus
»» Volant chauffant et sièges avant chauffants
»» Caméra de recul et démarrage à distance
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission à variation continue automatique
»» Traction intégrale pour meilleure motricité
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour l'hiver
»» Volant chauffant gainé de cuir
»» Climatisation avant à réglage automatique
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio directement au volant
»» Régulateur de vitesse sur longs trajets
»» Démarreur à distance très utile
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès pratique au coffre arrière
»» Banquette et hayon facilitent le chargement
»» Format VUS pratique au quotidien
»» 4 portes pour accès simple
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES
»» Top Safety Pick, Insurance Institute for Highway Safety, 2023
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Format urbain facile à stationner
»» Rouage intégral rassurant l'hiver
»» Commandes simples et ergonomie conviviale
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Ce Kia Seltos EX 2023 affiche 60 432 km à l'odomètre et se présente comme un choix sensé pour l'automobiliste qui veut un VUS bien équipé sans complexité inutile. On y retrouve aussi des rétroviseurs chauffants et électriques, des vitres électriques, des phares automatiques, des phares antibrouillard, des vitres teintées, un aileron arrière, un dégivreur de vitre arrière et des serrures de sécurité enfant.
Son moteur 2,0 litres sans plomb est jumelé à une transmission CVT, une combinaison reconnue pour sa douceur en conduite de tous les jours. La direction assistée, le régulateur de vitesse et le contrôle automatique de la température ajoutent un agrément réel lors des déplacements en ville comme sur autoroute. La présence de pneus de secours et de la surveillance de la pression des pneus ajoute aussi un côté pratique.
À bord, l'ambiance noire s'agence bien à la finition extérieure noire pour un look sobre et actuel. Le toit ouvrant en verre laisse entrer plus de lumière, tandis que le pack d'éclairage ambiant ajoute une touche visuelle agréable en soirée. Les miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le passager, le verrouillage automatique des portes et les rétroviseurs avec clignotants complètent un ensemble bien pensé.
Chez Kia Val-Bélair à Québec, ce Kia Seltos EX 2023 usagé se démarque par son équilibre entre sécurité, motricité, confort hivernal et équipement utile. Il convient très bien à une petite famille, à un couple actif ou à toute personne qui cherche un VUS compact avec toit ouvrant, caméra de recul, Bluetooth et traction intégrale.
Le NIV de ce Kia Seltos EX * AWD * TOIT * CUIR * CAMÉRA * CARPLAY * VOLANT CHAUFF * 2023 est le KNDEUCAA3P7372971 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Kia Val-Bélair
Email Kia Val-Bélair
Kia Val-Bélair
Call Dealer
1-581-705-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
1-581-705-9117