2023 Kia Soul

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Soul EX 2023 usagé se démarque par son format pratique, sa silhouette facile à repérer et son équipement bien choisi pour le quotidien. Cet exemplaire rouge à intérieur noir, situé à Québec chez Kia Val-Bélair, affiche 81 511 km, un moteur de 2,0 litres à essence et une transmission CVT. CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * »» Volant chauffant pratique durant lhiver québécois »» Caméra de recul utile au stationnement quotidien »» Apple CarPlay pour accès simplifié aux applications »» Régulateur de vitesse pratique sur longs trajets CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres arrière »» Coussins gonflables latéraux et de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres à essence »» Transmission à variation continue CVT »» Traction avant pour conduite prévisible »» Contrôle de stabilité et freins ABS CONFORT »» Sièges avant chauffants pour temps froid »» Climatisation avant pour confort quotidien »» Volant en cuir avec réglage »» Vitres électriques et rétroviseurs électriques TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio pratiques au volant »» Apple CarPlay mentionné sur ce véhicule »» Phares automatiques et éclairage ambiant ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès au coffre arrière pratique »» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion »» Banquette arrière utile pour objets variés »» Format pratique pour usage urbain quotidien APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Position de conduite haute et dégagement apprécié »» Format maniable facile à stationner en ville »» Habitacle pratique pour usage de tous les jours »» Bonne visibilité générale au quotidien GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec ses 4 portes, son habitacle noir, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres teintées et ses fonctions recherchées comme le volant chauffant, la caméra de recul et les sièges avant chauffants, ce Kia Soul EX 2023 offre une combinaison intéressante pour les déplacements quotidiens à Québec. Il ajoute aussi des éléments utiles comme les serrures de sécurité enfant, le verrouillage automatique des portes, le dégivreur de vitre arrière, les rétroviseurs avec clignotants intégrés et la surveillance de la pression des pneus. Son moteur 2,0 litres sans plomb vise une conduite simple et constante. Ce modèle convient bien à lacheteur qui cherche un véhicule usagé au style distinctif, avec des équipements concrets et faciles à apprécier chaque jour. Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Soul EX 2023 présente une fiche claire, avec des caractéristiques utiles et bien adaptées à la réalité dici. Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU5P7214448 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Kia Soul

81,511 KM

Details Description Features

$21,977

+ taxes & licensing
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2023 Kia Soul

EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *

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2023 Kia Soul

EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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81,511KM
VIN KNDJ33AU5P7214448

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # D3136
  • Mileage 81,511 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Soul EX 2023 usagé se démarque par son format pratique, sa silhouette facile à repérer et son équipement bien choisi pour le quotidien. Cet exemplaire rouge à intérieur noir, situé à Québec chez Kia Val-Bélair, affiche 81 511 km, un moteur de 2,0 litres à essence et une transmission CVT.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
»» Volant chauffant pratique durant l'hiver québécois
»» Caméra de recul utile au stationnement quotidien
»» Apple CarPlay pour accès simplifié aux applications
»» Régulateur de vitesse pratique sur longs trajets

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres arrière
»» Coussins gonflables latéraux et de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission à variation continue CVT
»» Traction avant pour conduite prévisible
»» Contrôle de stabilité et freins ABS

CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Climatisation avant pour confort quotidien
»» Volant en cuir avec réglage
»» Vitres électriques et rétroviseurs électriques

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Apple CarPlay mentionné sur ce véhicule
»» Phares automatiques et éclairage ambiant

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion
»» Banquette arrière utile pour objets variés
»» Format pratique pour usage urbain quotidien

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite haute et dégagement apprécié
»» Format maniable facile à stationner en ville
»» Habitacle pratique pour usage de tous les jours
»» Bonne visibilité générale au quotidien

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec ses 4 portes, son habitacle noir, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres teintées et ses fonctions recherchées comme le volant chauffant, la caméra de recul et les sièges avant chauffants, ce Kia Soul EX 2023 offre une combinaison intéressante pour les déplacements quotidiens à Québec.

Il ajoute aussi des éléments utiles comme les serrures de sécurité enfant, le verrouillage automatique des portes, le dégivreur de vitre arrière, les rétroviseurs avec clignotants intégrés et la surveillance de la pression des pneus. Son moteur 2,0 litres sans plomb vise une conduite simple et constante.

Ce modèle convient bien à l'acheteur qui cherche un véhicule usagé au style distinctif, avec des équipements concrets et faciles à apprécier chaque jour. Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Soul EX 2023 présente une fiche claire, avec des caractéristiques utiles et bien adaptées à la réalité d'ici.

Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU5P7214448 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
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Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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