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2023 Kia Soul
EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
2023 Kia Soul
EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$21,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Rouge
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # D3136
- Mileage 81,511 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Soul EX 2023 usagé se démarque par son format pratique, sa silhouette facile à repérer et son équipement bien choisi pour le quotidien. Cet exemplaire rouge à intérieur noir, situé à Québec chez Kia Val-Bélair, affiche 81 511 km, un moteur de 2,0 litres à essence et une transmission CVT.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
»» Volant chauffant pratique durant l'hiver québécois
»» Caméra de recul utile au stationnement quotidien
»» Apple CarPlay pour accès simplifié aux applications
»» Régulateur de vitesse pratique sur longs trajets
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres arrière
»» Coussins gonflables latéraux et de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence
»» Transmission à variation continue CVT
»» Traction avant pour conduite prévisible
»» Contrôle de stabilité et freins ABS
CONFORT
»» Sièges avant chauffants pour temps froid
»» Climatisation avant pour confort quotidien
»» Volant en cuir avec réglage
»» Vitres électriques et rétroviseurs électriques
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Apple CarPlay mentionné sur ce véhicule
»» Phares automatiques et éclairage ambiant
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès au coffre arrière pratique
»» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion
»» Banquette arrière utile pour objets variés
»» Format pratique pour usage urbain quotidien
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite haute et dégagement apprécié
»» Format maniable facile à stationner en ville
»» Habitacle pratique pour usage de tous les jours
»» Bonne visibilité générale au quotidien
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec ses 4 portes, son habitacle noir, ses rétroviseurs chauffants, ses vitres teintées et ses fonctions recherchées comme le volant chauffant, la caméra de recul et les sièges avant chauffants, ce Kia Soul EX 2023 offre une combinaison intéressante pour les déplacements quotidiens à Québec.
Il ajoute aussi des éléments utiles comme les serrures de sécurité enfant, le verrouillage automatique des portes, le dégivreur de vitre arrière, les rétroviseurs avec clignotants intégrés et la surveillance de la pression des pneus. Son moteur 2,0 litres sans plomb vise une conduite simple et constante.
Ce modèle convient bien à l'acheteur qui cherche un véhicule usagé au style distinctif, avec des équipements concrets et faciles à apprécier chaque jour. Chez Kia Val-Bélair, ce Kia Soul EX 2023 présente une fiche claire, avec des caractéristiques utiles et bien adaptées à la réalité d'ici.
Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU5P7214448 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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