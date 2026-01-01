2023 Kia Soul

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une robe rouge avec habitacle noir. Ce véhicule à 4 portes, animé par un moteur 2,0 litres à essence et une transmission à variation continue, affiche 83 382 km à lodomètre. CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * »» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées »» Apple CarPlay intégré au système multimédia »» Régulateur de vitesse pour longs trajets CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie intégré »» Surveillance des angles morts incluse »» Caméra de recul à larrière »» Coussins gonflables latéraux et de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb »» Transmission à variation continue automatique »» Traction avant pour conduite quotidienne »» Contrôle de stabilité et système ABS CONFORT »» Sièges avant chauffants inclus »» Climatisation avant pour température maîtrisée »» Volant en cuir et réglable »» Rétroviseurs chauffants et électriques TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Apple CarPlay mentionné dans léquipement »» Intégration Bluetooth pour appels mains libres »» Commandes audio pratiques au volant »» Phares automatiques et éclairage ambiant ESPACE DE CHARGEMENT »» Accès pratique au coffre arrière »» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion »» Banquette utile pour usage quotidien »» Format polyvalent pour commissions et bagages APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Position de conduite surélevée appréciée »» Visibilité générale facile au quotidien »» Format pratique pour la ville »» Habitacle convivial et simple dutilisation GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec sa configuration pratique, son équipement utile au quotidien et ses aides à la conduite bien choisies, ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÃRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 convient très bien aux déplacements urbains comme aux trajets sur route. Chez Kia Val-Bélair à Québec, il propose une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de polyvalence. Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU0P7214311 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2023 Kia Soul

83,382 KM

Details Description Features

$21,977

+ taxes & licensing
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2023 Kia Soul

EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *

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2023 Kia Soul

EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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83,382KM
VIN KNDJ33AU0P7214311

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # D3135
  • Mileage 83,382 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une robe rouge avec habitacle noir. Ce véhicule à 4 portes, animé par un moteur 2,0 litres à essence et une transmission à variation continue, affiche 83 382 km à l'odomètre.

CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Apple CarPlay intégré au système multimédia
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul à l'arrière
»» Coussins gonflables latéraux et de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb
»» Transmission à variation continue automatique
»» Traction avant pour conduite quotidienne
»» Contrôle de stabilité et système ABS

CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Climatisation avant pour température maîtrisée
»» Volant en cuir et réglable
»» Rétroviseurs chauffants et électriques

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay mentionné dans l'équipement
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Phares automatiques et éclairage ambiant

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès pratique au coffre arrière
»» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion
»» Banquette utile pour usage quotidien
»» Format polyvalent pour commissions et bagages

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Visibilité générale facile au quotidien
»» Format pratique pour la ville
»» Habitacle convivial et simple d'utilisation

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec sa configuration pratique, son équipement utile au quotidien et ses aides à la conduite bien choisies, ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÃRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 convient très bien aux déplacements urbains comme aux trajets sur route. Chez Kia Val-Bélair à Québec, il propose une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de polyvalence.

Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU0P7214311 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

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