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2023 Kia Soul
EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
2023 Kia Soul
EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$21,977
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Rouge
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # D3135
- Mileage 83,382 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec se présente dans une robe rouge avec habitacle noir. Ce véhicule à 4 portes, animé par un moteur 2,0 litres à essence et une transmission à variation continue, affiche 83 382 km à l'odomètre.
CARACTÉRISTIQUES DU SOUL EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C *
»» Caméra de recul pour manoeuvres simplifiées
»» Apple CarPlay intégré au système multimédia
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie intégré
»» Surveillance des angles morts incluse
»» Caméra de recul à l'arrière
»» Coussins gonflables latéraux et de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur 2,0 litres à essence sans plomb
»» Transmission à variation continue automatique
»» Traction avant pour conduite quotidienne
»» Contrôle de stabilité et système ABS
CONFORT
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Climatisation avant pour température maîtrisée
»» Volant en cuir et réglable
»» Rétroviseurs chauffants et électriques
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Apple CarPlay mentionné dans l'équipement
»» Intégration Bluetooth pour appels mains libres
»» Commandes audio pratiques au volant
»» Phares automatiques et éclairage ambiant
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Accès pratique au coffre arrière
»» Couvre-bagage inclus pour plus de discrétion
»» Banquette utile pour usage quotidien
»» Format polyvalent pour commissions et bagages
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Position de conduite surélevée appréciée
»» Visibilité générale facile au quotidien
»» Format pratique pour la ville
»» Habitacle convivial et simple d'utilisation
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec sa configuration pratique, son équipement utile au quotidien et ses aides à la conduite bien choisies, ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÃRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 convient très bien aux déplacements urbains comme aux trajets sur route. Chez Kia Val-Bélair à Québec, il propose une combinaison intéressante de confort, de sécurité et de polyvalence.
Le NIV de ce Kia Soul EX * VOLANT CHAUFF * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * A/C * 2023 est le KNDJ33AU0P7214311 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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