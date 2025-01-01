Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** SPORTAGE * LX * AWD * 4CYL * 2.5L * 187HP ** VITRES TEINTÉES, CAMÉRA RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, GPS, A/C, SIÈGES CHAUFFANTS, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES ET CHAUFFANTS. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUAU : 5 AVRIL 2029 OU 100,000 KM ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

2023 Kia Sportage

64,835 KM

$28,417

+ taxes & licensing
2023 Kia Sportage

LX * AWD * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * GPS * A/C

12837541

2023 Kia Sportage

LX * AWD * CAMÉRA * CARPLAY * CRUISE * GPS * A/C

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$28,417

+ taxes & licensing

Used
64,835KM
VIN KNDPUCAF9P7149130

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # D3033
  • Mileage 64,835 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** SPORTAGE * LX * AWD * 4CYL * 2.5L * 187HP **
VITRES TEINTÉES, CAMÉRA RECUL, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, GPS, A/C,
SIÈGES CHAUFFANTS, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES ET CHAUFFANTS. ** À VOIR ABSOLUMENT **
** GARANTIE D'ORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQU'AU : 5 AVRIL 2029 OU 100,000 KM **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-XXXX

1-581-705-9117

$28,417

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2023 Kia Sportage