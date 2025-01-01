Menu
** TRÈS PROPRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** X-LINE LIMITED * AWD * 4 CYL * 2.5L * 187HP ** * VITRES TEINTÉES , TOIT OUVRANT PANORAMIQUE , SYSTÈME DE SON PREMIUM HARMAN KARDON * INTÉRIEUR EN CUIR, SIÈGES CHAUFFANTS AVANT ET ARRIÈRE , SIÈGES VENTILÉS AVANT, CARPLAY * DÉMARREUR POUSSOIR, DÉMARREUR À DISTANCE , HAYON ÉLECTRIQUE, CAMÉRA DE RECUL 360° * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE, PHARES LED. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUAU : 7 AVRIL 2027 OU 100,000 KM ** ** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

2023 Kia Sportage

63,382 KM

$34,627

+ taxes & licensing
2023 Kia Sportage

X-LINE LIMITED *AWD *TOIT *GPS *CUIR *CAMERA 360° *HARMON KARDON

12874463

2023 Kia Sportage

X-LINE LIMITED *AWD *TOIT *GPS *CUIR *CAMERA 360° *HARMON KARDON

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$34,627

+ taxes & licensing

Used
63,382KM
VIN KNDPXCAF8P7041640

Vehicle Details

  • Exterior Colour Argent
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # F3008
  • Mileage 63,382 KM

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Démarreur à distance
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Toit panoramique
Vitres teintées
Hayon électrique
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
Sièges arrière chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
SIÈGES À MÉMOIRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Siège Passager Électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

$34,627

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

