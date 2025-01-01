Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX * AWD * 187HP * VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS,PHARES ANTIBROUILLARD, A/C * SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT * AVERTISSEURS DANGLES MORTS, VITRES ÉLECTRIQUES, CARPLAY. ** À VOIR ABSOLUMENT **

2023 Kia Sportage

51,130 KM

$26,977

+ taxes & licensing
2023 Kia Sportage

LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

13191131

2023 Kia Sportage

LX *AWD *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$26,977

+ taxes & licensing

Used
51,130KM
VIN KNDPUCAF0P7128375

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # B3802
  • Mileage 51,130 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** INSPECTÉ EN 135 POINTS ** LX * AWD * 187HP
* VITRES TEINTÉES, RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS,PHARES ANTIBROUILLARD, A/C
* SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, COMMANDES AUDIO AU VOLANT
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS, VITRES ÉLECTRIQUES, CARPLAY. ** À VOIR ABSOLUMENT **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **

Commandes audio au volant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Vitres teintées
Volant réglable
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
PHARES A LED
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$26,977

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2023 Kia Sportage