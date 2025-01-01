Menu
2024 Chevrolet Silverado 1500

45,000 KM

$57,417

+ taxes & licensing
2024 Chevrolet Silverado 1500

RST *BI-ZONE *CAMERA *SIEGES CHAUFF *CARPLAY *DIESEL

13191137

2024 Chevrolet Silverado 1500

RST *BI-ZONE *CAMERA *SIEGES CHAUFF *CARPLAY *DIESEL

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$57,417

+ taxes & licensing

Used
45,000KM
VIN 3GCUDEE80RG438513

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # F3015
  • Mileage 45,000 KM

Vehicle Description

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** VÉHICULE INSPECTÉ EN 135 POINTS ** À VOIR ABSOLUMENT **
* RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, CLIMATISATION BI-ZONE, SIEGES CHAUFFANTS, A/C,
* SIEGE RÉGLABLE ÉLECTRIQUE, SUPPORT LOMBAIRE, CARPLAY, CAMERA DE RECUL,
* COMMANDES AUDIO AU VOLANTS, DÉMARRAGE BOUTON-POUSSOIR, PHARES AU LED,
* DÉMARREUR À DISTANCE, RADIO SATELLITE, AVERTISSEMENT SORTIE DE VOIE, CRUISE,

**AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Transmission Automatique - 8 vitesses
Climatisation arrière
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Différentiel à glissement limité
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Sièges avant chauffants
Crochet de remorquage arrière
Traction Intégrale (4X4)
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
POINT D'ACCÈS WIFI
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
Accès au Coffre Arrière
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur
Contrôle de Climatisation Arrière

