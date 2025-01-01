Menu
** JAMAIS ACCIDENTÉ **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, AIR CLIMATISÉ, SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECULE, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, DÉMARREUR À DISTANCE, BOUTON-POUSSOIR, BLUETOOTH, RÉGULATEUR DE VITESSE, SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS,La force KIA QUÉBEC a LE véhicule quil vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,Lancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

2024 Nissan Kicks

12,563 KM

$26,117

+ taxes & licensing
2024 Nissan Kicks

SV A/C * CAMÉRA * CRUISE * CARPLAY * BOUTON-POUSSOIR *

12857096

2024 Nissan Kicks

SV A/C * CAMÉRA * CRUISE * CARPLAY * BOUTON-POUSSOIR *

Location

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$26,117

+ taxes & licensing

Used
12,563KM
VIN 3N1CP5CV9RL481785

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H3248A
  • Mileage 12,563 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ **AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH**PHARES AUTOMATIQUES, RÉTROVISEURS CHAUFFANTS, AIR CLIMATISÉ, SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECULE, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, DÉMARREUR À DISTANCE, BOUTON-POUSSOIR, BLUETOOTH, RÉGULATEUR DE VITESSE, SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS,La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.**INSPECTÉ ET GARANTI**

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

$26,117

+ taxes & licensing>

2024 Nissan Kicks