** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** PREFERRED * AWD * 4 CYL * 2.0L * 147HP ** * PHARES AUTOMATIQUES , RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS , COUVRE BAGAGE, GPS * SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY, A/C * DÉMARREUR À DISTANCE , DÉMARREUR À BOUTON POUSSOIR , COMMANDES AUDIO AU VOLANT * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET SORTIE DE VOIE , RADIO HD. ** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUAU: 13 NOVEMBRE 2028 OU 100,000 KM **

2025 Hyundai KONA

16,058 KM

$34,617

+ taxes & licensing
2025 Hyundai KONA

PREFERRED *TREND PACKAGE *AWD *CUIR *TOIT *BI-ZONE

12837514

2025 Hyundai KONA

PREFERRED *TREND PACKAGE *AWD *CUIR *TOIT *BI-ZONE

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$34,617

+ taxes & licensing

Used
16,058KM
VIN KM8HCCAB0SU226848

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # D3036
  • Mileage 16,058 KM

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** PREFERRED * AWD * 4 CYL * 2.0L * 147HP **
* PHARES AUTOMATIQUES , RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS , COUVRE BAGAGE, GPS
* SIÈGES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, APPLE CARPLAY, A/C
* DÉMARREUR À DISTANCE , DÉMARREUR À BOUTON POUSSOIR , COMMANDES AUDIO AU VOLANT
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET SORTIE DE VOIE , RADIO HD. ** À VOIR ABSOLUMENT **
** GARANTIE D'ORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQU'AU: 13 NOVEMBRE 2028 OU 100,000 KM **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Nous avons une vaste gamme de véhicules vus, compactes, sous-compactes, berline de luxe,fourgonette,hatchback,mini-vus,7 passagers, AWD, quatres roues motrices, hybride, hybride branchable, électrique. Situé en plein coeur de la Capitale Nationale à 10 minutes de Charlesbourg,lévis,rive sud, st-Nicolas, Beauport,St-Émile,L'ancienne-Lorette,cap-santé,Ste-Foy, Limoilou,Lac-Beauport,Neufchatel,Loretteville,CapRouge.Acura,Audi,BMW,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Dodge,Fiat,Ford,GMC,Honda,Hyundai,Infiniti,Jeep,Kia,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,mini, Mitsubishi,Nissan,Ram,Subaru,Suzuki,Toyota,Volkswagen,Volvo.** INSPECTÉ ET GARANTI **

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Phares automatiques
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Différentiel à glissement limité
Volant réglable
Volant en cuir
Aileron arrière
Surveillance de la pression des pneus
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
PHARES A LED
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

Kia Val-Bélair

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$34,617

+ taxes & licensing>

Kia Val-Bélair

1-581-705-9117

2025 Hyundai KONA