2025 Kia K4

** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** KIA * K4 * LX * IVT * 2.0L * 147 HP ** * RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES, PHARES À LED * DÉMARREUR BOUTON POUSSOIR, DÉMARREUR DISTANCE, CAMÉRA DE RECUL, A/C * AVERTISSEURS DANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE.** À VOIR ABSOLUMENT ** ** GARANTIE DORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQUEN : MARS 2030 OU 100000KM **

42,116 KM

$26,417

+ taxes & licensing
LX *CRUISE *CAMERA *CARPLAY *SIEGES CHAUFF *GPS

Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

$26,417

+ taxes & licensing

42,116KM
Vehicle Details

  • Exterior Colour Blanc
  • Interior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
** JAMAIS ACCIDENTÉ ** UN SEUL PROPRIÉTAIRE ** KIA * K4 * LX * IVT * 2.0L * 147 HP **
* RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES, PHARES À LED
* DÉMARREUR BOUTON POUSSOIR, DÉMARREUR DISTANCE, CAMÉRA DE RECUL, A/C
* AVERTISSEURS D'ANGLES MORTS ET DE SORTIE DE VOIE.** À VOIR ABSOLUMENT **
** GARANTIE D'ORIGINE DU MANUFACTURIER JUSQU'EN : MARS 2030 OU 100000KM **

** AVAILABLE IN ENGLISH AND SPANISH **La force KIA QUÉBEC a LE véhicule qu'il vous faut! Numéro 1 au pays, la force KIA QUÉBEC vous offre plusieurs modes de financement, traditionnel, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit.

Radio Satellite
Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Transmission Automatique
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Radio HD
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Volant réglable
Volant en cuir
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Roues en acier
Pneu de secours
Sièges avant chauffants
PHARES A LED
CLIMATISATION AVANT
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
PNEUS HAUTE PERFORMANCE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Transmission à Variation Continue (TVC)

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

2025 Kia K4