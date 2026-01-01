2025 Kia NIRO

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Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points Le Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une motorisation PHEV de 1,6 litre, une transmission automatique à 6 vitesses à double embrayage et seulement 2 486 km à lodomètre. Son fini rouge avec intérieur noir ajoute une présentation soignée, tandis que son format 4 portes et sa traction avant conviennent très bien au quotidien. CARACTÉRISTIQUES DU NIRO EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * »» Système de navigation GPS intégré »» Toit ouvrant en verre »» Climatisation automatique à deux zones »» Volant chauffant mentionné à léquipement CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE PHEV »» Motorisation hybride rechargeable PHEV de 1,6 litre »» Batterie rechargeable pour rouler sans essence »» Transmission automatique à 6 vitesses DCT »» Conduite quotidienne plus efficace en ville CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES »» Avertissement de sortie de voie inclus »» Surveillance des angles morts intégrée »» Caméra de recul pour manoeuvres simples »» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête PERFORMANCE ET EFFICACITÉ »» Moteur PHEV 1,6 litre à traction avant »» Transmission automatique à double embrayage »» Régulateur de vitesse pour longs trajets »» Direction assistée pour conduite plus légère CONFORT »» Siège conducteur à réglage électrique »» Sièges avant chauffants inclus »» Démarreur à distance pratique en hiver »» Contrôle de climatisation à deux zones TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ »» Intégration Bluetooth pour appels et audio »» Commandes audio directement au volant »» Démarrage par bouton-poussoir pratique »» Radio satellite et navigation GPS ESPACE DE CHARGEMENT »» Hayon électrique pour accès facilité »» Ouverture à distance du coffre »» Couvre-bagage inclus à larrière »» Banquette et coffre faciles au quotidien APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES »» Consommation réduite grâce au système PHEV »» Format pratique pour la ville »» Habitacle silencieux en conduite régulière »» Confort apprécié sur les trajets quotidiens GARANTIE »» Garantie légale seulement »» Garantie dusage »» Garantie de durée raisonnable »» Garantie contre les vices cachés Avec son groupe motopropulseur PHEV, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 répond bien aux besoins dun conducteur qui cherche un VUS compact, bien équipé et facile à utiliser tous les jours. Il réunit des éléments utiles comme le GPS, le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, le démarreur à distance, le hayon électrique et plusieurs aides à la conduite déjà recherchées. Ce modèle se distingue aussi par son faible kilométrage de 2 486 km, sa présentation rouge et noire, ainsi que son niveau déquipement axé sur le confort et la commodité. Pour un acheteur qui veut profiter des avantages dun véhicule PHEV dans un format polyvalent, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 représente une option très intéressante chez Kia Val-Bélair à Québec. Le NIV de ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 est le KNDCS3LF7S5296861 . Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

2025 Kia NIRO

2,486 KM

Details Description Features

$36,477

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2025 Kia NIRO

EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *

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2025 Kia NIRO

EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *

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Kia Val-Bélair

1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6

1-581-705-9117

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2,486KM
VIN KNDCS3LF7S5296861

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 2,486 KM

Vehicle Description

Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points

Le Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une motorisation PHEV de 1,6 litre, une transmission automatique à 6 vitesses à double embrayage et seulement 2 486 km à l'odomètre. Son fini rouge avec intérieur noir ajoute une présentation soignée, tandis que son format 4 portes et sa traction avant conviennent très bien au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES DU NIRO EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *
»» Système de navigation GPS intégré
»» Toit ouvrant en verre
»» Climatisation automatique à deux zones
»» Volant chauffant mentionné à l'équipement

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE PHEV
»» Motorisation hybride rechargeable PHEV de 1,6 litre
»» Batterie rechargeable pour rouler sans essence
»» Transmission automatique à 6 vitesses DCT
»» Conduite quotidienne plus efficace en ville

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres simples
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur PHEV 1,6 litre à traction avant
»» Transmission automatique à double embrayage
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets
»» Direction assistée pour conduite plus légère

CONFORT
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Démarreur à distance pratique en hiver
»» Contrôle de climatisation à deux zones

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio directement au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
»» Radio satellite et navigation GPS

ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon électrique pour accès facilité
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus à l'arrière
»» Banquette et coffre faciles au quotidien

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Consommation réduite grâce au système PHEV
»» Format pratique pour la ville
»» Habitacle silencieux en conduite régulière
»» Confort apprécié sur les trajets quotidiens

GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés

Avec son groupe motopropulseur PHEV, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 répond bien aux besoins d'un conducteur qui cherche un VUS compact, bien équipé et facile à utiliser tous les jours. Il réunit des éléments utiles comme le GPS, le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, le démarreur à distance, le hayon électrique et plusieurs aides à la conduite déjà recherchées.

Ce modèle se distingue aussi par son faible kilométrage de 2 486 km, sa présentation rouge et noire, ainsi que son niveau d'équipement axé sur le confort et la commodité. Pour un acheteur qui veut profiter des avantages d'un véhicule PHEV dans un format polyvalent, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 représente une option très intéressante chez Kia Val-Bélair à Québec.

Le NIV de ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 est le KNDCS3LF7S5296861 .

Garantie prolongée disponible, livraison en 48h

Vehicle Features

Additional Features

Radio Satellite
Toit ouvrant
Commandes audio au volant
Traction avant
Phares automatiques
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Contrôle de stabilité
Coussin gonflable conducteur
Vitres électriques
Toit ouvrant en verre
Transmission Automatique
Transmission Automatique - 6 vitesses
Caméra de recul
Coussin gonflable passager
Direction assistée
Rétroviseurs électriques
Démarreur à distance
Verrouillage automatique des portes
Rétroviseurs chauffants
Contrôle automatique de la température
Vitres teintées
Hayon électrique
Siège conducteur à réglage électrique
Volant réglable
Aileron arrière
Système de navigation (GPS)
Surveillance de la pression des pneus
Sièges en tissu
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs avec clignotants
CONTRÔLE DE CLIMATISATION À DEUX ZONES
PACK ÉCLAIRAGE AMBIANT
CLIMATISATION AVANT
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
OUVERTURE À DISTANCE DU COFFRE
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
DÉGIVREUR DE VITRE ARRIÈRE
COUVRE-BAGAGE
Accès au Coffre Arrière
Miroir de Courtoisie Éclairé Conducteur
Miroir de Courtoisie Éclairé Passager
Transmission à Double Embrayage
Intégration Bluetooth
Capteur de Présence Passager pour Coussin Gonflabl
Coussins Gonflable Latéraux
Coussins Gonflables Latéraux de Tête
Serrures de Sécurité Enfant
Système de Freinage Anti-blocage (ABS)
Support Lombaire du Siège Conducteur

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