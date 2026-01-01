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2025 Kia NIRO
EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *
2025 Kia NIRO
EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *
Location
Kia Val-Bélair
1920, rue L'Interlude, Québec, QC G3K 0R6
1-581-705-9117
$36,477
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Exterior Colour Rouge
- Interior Colour Noir
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 2,486 KM
Vehicle Description
Jamais accidenté // Un seul propriétaire // Inspecté en 135 points
Le Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 usagé offert chez Kia Val-Bélair à Québec propose une motorisation PHEV de 1,6 litre, une transmission automatique à 6 vitesses à double embrayage et seulement 2 486 km à l'odomètre. Son fini rouge avec intérieur noir ajoute une présentation soignée, tandis que son format 4 portes et sa traction avant conviennent très bien au quotidien.
CARACTÉRISTIQUES DU NIRO EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF *
»» Système de navigation GPS intégré
»» Toit ouvrant en verre
»» Climatisation automatique à deux zones
»» Volant chauffant mentionné à l'équipement
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE PHEV
»» Motorisation hybride rechargeable PHEV de 1,6 litre
»» Batterie rechargeable pour rouler sans essence
»» Transmission automatique à 6 vitesses DCT
»» Conduite quotidienne plus efficace en ville
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES
»» Avertissement de sortie de voie inclus
»» Surveillance des angles morts intégrée
»» Caméra de recul pour manoeuvres simples
»» Coussins gonflables latéraux et latéraux de tête
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ
»» Moteur PHEV 1,6 litre à traction avant
»» Transmission automatique à double embrayage
»» Régulateur de vitesse pour longs trajets
»» Direction assistée pour conduite plus légère
CONFORT
»» Siège conducteur à réglage électrique
»» Sièges avant chauffants inclus
»» Démarreur à distance pratique en hiver
»» Contrôle de climatisation à deux zones
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
»» Intégration Bluetooth pour appels et audio
»» Commandes audio directement au volant
»» Démarrage par bouton-poussoir pratique
»» Radio satellite et navigation GPS
ESPACE DE CHARGEMENT
»» Hayon électrique pour accès facilité
»» Ouverture à distance du coffre
»» Couvre-bagage inclus à l'arrière
»» Banquette et coffre faciles au quotidien
APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES
»» Consommation réduite grâce au système PHEV
»» Format pratique pour la ville
»» Habitacle silencieux en conduite régulière
»» Confort apprécié sur les trajets quotidiens
GARANTIE
»» Garantie légale seulement
»» Garantie d'usage
»» Garantie de durée raisonnable
»» Garantie contre les vices cachés
Avec son groupe motopropulseur PHEV, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 répond bien aux besoins d'un conducteur qui cherche un VUS compact, bien équipé et facile à utiliser tous les jours. Il réunit des éléments utiles comme le GPS, le toit ouvrant, les sièges avant chauffants, le démarreur à distance, le hayon électrique et plusieurs aides à la conduite déjà recherchées.
Ce modèle se distingue aussi par son faible kilométrage de 2 486 km, sa présentation rouge et noire, ainsi que son niveau d'équipement axé sur le confort et la commodité. Pour un acheteur qui veut profiter des avantages d'un véhicule PHEV dans un format polyvalent, ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 représente une option très intéressante chez Kia Val-Bélair à Québec.
Le NIV de ce Kia Niro EX PREMIUM * GPS * CUIR * TOIT * BI-ZONE * VOLANT CHAUFF * 2025 est le KNDCS3LF7S5296861 .
Garantie prolongée disponible, livraison en 48h
Vehicle Features
Additional Features
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