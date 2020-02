2015 Nissan Sentra

https://www.kiarepentigny.com/occasion/Nissan-Sentra-2015-id7638344.html



Kia Repentigny, le meilleur rapport qualité/prix !



Tous nos véhicules d'occasions sont sélectionnés avec soin et proviennent de particuliers. Nos véhicules ont minutieusement inspectés par nos techniciens certifiés, rapport CarProof, et kilomètrage certifié.



1er, 2e ou même 3e chance au crédit. De plus obtenez un montant FOU pour votre échange!



Appelez maintenant (450) 657-1031 EXT 2 (VÉHICULES D'OCCASION)





Ou venez nous voir au 801 rue Notre-Dame, Repentigny

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Horloge

Miroirs chauffants

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Ensemble éclairage commodité

Volant ajustable

Coussins gonflables doubles

Odomètre journalier

Miroirs électriques

Porte-gobelet

Servo-direction

Servo-freins

Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.