2016 Toyota Corolla ...

https://www.autoaubaine.com/Toyota-Corolla-c7668499.html



Toyota Corolla Le Gr:a *caméra + Sièges Chauffants* 2016



Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Coussin gonflable conducteur, Lecteur CD, Lecteur MP3, Commandes audio au volant, Tapis protecteurs, Antipatinage



Nous avons les plus beaux véhicules d'occasions au Québec! Chez Toyota Richmond: Aucun frais de gestion, aucun frais de dossiers, aucun frais cachés! Hésitez pas à communiquer avec nous. Plusieurs unités disponibles. Balance de garantie. Très économique. Véhicule très propre! Pour voir plus d'inventaire, rendez-vous sur www.toyotarichmond.com ou communiquer avec un de nos conseiller. Un peu plus loin mais tellement moins cher!BALANCE DE GARANTIE JUSQU'AU: 27 AVRIL 2021 OU 100,000 KM. GARANTIE PROLONGÉE « PEA » DISPONIBLE POUR CE VÉHICULE!

