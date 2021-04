$9,695 + taxes & licensing 2 6 , 9 0 0 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6888765

6888765 Stock #: EE827

EE827 VIN: 1G1JA5SH5F4146227

Vehicle Details Exterior Colour Blanc

Interior Colour Noir

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 4-cylinder

Doors 4-door

Stock # EE827

Mileage 26,900 KM

Vehicle Features Additional Features Antipatinage Essuie-glaces intermittents Ordinateur de bord Phares automatiques Contactez-nous pour plus de details! Sièges baquets Télédéverrouillage Lampes de lecture arrière Portes électriques Enjoliveurs Contrôle de la stabilité du véhicule Système anti-vol Freins assistés Verrous pour enfants Entrée sans clé Radio AM / FM Miroir vanité illuminé côté conducteur

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.