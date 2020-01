https://www.bouchardford.com/occasion/Ford-F150-2018-id7651601.html



Bouchard Ford, situé à Rimouski, dessert la clientèle du Bas-St Laurent et de la Gaspésie depuis plus de 25 ans



Nous possédons une vaste gamme de véhicules de toutes marques tels que sous compact, compact, familiale, convertible, camion et vus.



Nous reprenons en échange les véhicules de toutes marques tel que Gmc, Chevrolet, Chrysler, Ram, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Volkswagen, Kia, Hyundai au meilleur prix.



Financement sur place ou à partir de notre site web. 1 ere 2 eme et 3 eme chance au crédit.



Notre engagement, vous offrir la meilleur expérience possible au niveau de la vente et du service après vente.



Le nouveau Bouchard Ford, plus grand plus Ford.

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité passager illuminé

Volant ajustable

Sièges tissu

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.