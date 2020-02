2012 RAM 1500

https://www.autoaubaine.com/RAM-1500-c7679276.html RAM 1500 2012 QUADCAB MOTEUR DE 8 CYLINDRES 5.7 LITRES HÉMI TRANSMISSION A6 VITESSES GROUPE ÉLECTRIQUE, PORTES, MIRROIRS, VITRES, SIEGE CONDUCTEUR, AIR CLIMATISÉ, BOITE DE 6 PIEDS ET 4 POUCES. GROUPE REMORQUAGE, MIRROIRS, HITCH, FILLAGES ET RATIO DE 3.92, FAIRE UNE OFFRE TELQUEL?????

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Doublure de caisse

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

6 haut-parleurs

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Tout équipé

Anti-démarreur

Coussins gonflables arrière pour la tête

Système de surveillance de la pression des pneus

Port USB

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Télédéverrouillage

Sièges arrières rabattables

Portes électriques

Tachymètre

Vitres teintées

Attelage remorque

