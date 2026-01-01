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Cadillac Brougham 1990 - 88 281 KM seulement - Automatique - AC - Moteur 5.0 L À prévoir - Courroie alternateur à changer - Suspension arrière - Tres petite fissure sur le frame - Frein à prévoir VÉHICULE VENDU SANS GARANTIE. Idéal pour projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec

1990 Cadillac Brougham

88,281 KM

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1990 Cadillac Brougham

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1990 Cadillac Brougham

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Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

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88,281KM
Other / Unsure Condition
VIN 1G6DW51Y6LR721850

Vehicle Details

  • Exterior Colour No data
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 88,281 KM

Vehicle Description

Cadillac Brougham 1990 - 88 281 KM seulement - Automatique - AC - Moteur 5.0 L À prévoir - Courroie alternateur à changer - Suspension arrière - Tres petite fissure sur le frame - Frein à prévoir VÉHICULE VENDU SANS GARANTIE. Idéal pour projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec

Vehicle Features

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
Power_Windows
Power_Locks
Tilt_Steering
Rear_Window_Defogger

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