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1990 Cadillac Brougham
1990 Cadillac Brougham
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$8,999
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Vehicle Details
- Exterior Colour No data
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 88,281 KM
Vehicle Description
Cadillac Brougham 1990 - 88 281 KM seulement - Automatique - AC - Moteur 5.0 L À prévoir - Courroie alternateur à changer - Suspension arrière - Tres petite fissure sur le frame - Frein à prévoir VÉHICULE VENDU SANS GARANTIE. Idéal pour projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec
Vehicle Features
Additional Features
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