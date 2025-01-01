Menu
<p><span style="color: rgb(226, 229, 233); background-color: rgb(37, 39, 40);">📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 Nissan versa 2011. 117 500 kilo - Manuel - AC - Rétroviseur électrique - Vitre électrique A prevoir - Lumière ABS allumé - Petite perte déchappement - Cardan avant à changer NIV : 451 698 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer. </span></p>

2011 Nissan Versa

$2,000

+ taxes & licensing
2011 Nissan Versa

1.8 SL

12900485

2011 Nissan Versa

1.8 SL

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

  11. 12900485
Used
Other / Unsure Condition
VIN 3N1BC1CP8BL451698

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brilliant Silver Metallic
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Doors 5-door
  • Stock # 049830-11
  • Mileage 0

Vehicle Description

📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 Nissan versa 2011. 117 500 kilo - Manuel - AC - Rétroviseur électrique - Vitre électrique A prevoir - Lumière ABS allumé - Petite perte déchappement - Cardan avant à changer NIV : 451 698 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer.

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
traction_control
alloy_wheels
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Steering_Mounted_Controls
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
CD_Changer

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

2011 Nissan Versa