2013 Chevrolet Equinox
LS
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$2,200
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 119,000 KM
Vehicle Description
Chevrolet equinox 2013 - 119 997 - Automatique - Cruise contrôle - Commande au volant - Ac A prévoir - Bas de caisse percé - Frein a prévoir - Rouille de surface sur véhicule - Aile avant percer - Ail avant droite renforcer NIV : 251 077 🧑?🔧 Idéal pour bricoleur ?? Vendu tel quel, sans garantie ?? 📍 Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Prenez rendez-vous avant de vous déplacer St-Augustin-de-Desmaures, QC
Vehicle Features
Interior
Additional Features
