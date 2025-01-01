Menu
Chevrolet equinox 2013 - 119 997 - Automatique - Cruise contrôle - Commande au volant - Ac A prévoir - Bas de caisse percé - Frein a prévoir - Rouille de surface sur véhicule - Aile avant percer - Ail avant droite renforcer NIV : 251 077 🧑?🔧 Idéal pour bricoleur ?? Vendu tel quel, sans garantie ?? 📍 Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Prenez rendez-vous avant de vous déplacer St-Augustin-de-Desmaures, QC

2013 Chevrolet Equinox

119,000 KM

Details Description Features

$2,200

+ taxes & licensing
2013 Chevrolet Equinox

LS

13184438

2013 Chevrolet Equinox

LS

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

$2,200

+ taxes & licensing

Used
119,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 2GNALBEK8D6251077

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 119,000 KM

Vehicle Description

Chevrolet equinox 2013 - 119 997 - Automatique - Cruise contrôle - Commande au volant - Ac A prévoir - Bas de caisse percé - Frein a prévoir - Rouille de surface sur véhicule - Aile avant percer - Ail avant droite renforcer NIV : 251 077 🧑?🔧 Idéal pour bricoleur ?? Vendu tel quel, sans garantie ?? 📍 Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Prenez rendez-vous avant de vous déplacer St-Augustin-de-Desmaures, QC

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
traction_control
alloy_wheels
daytime_running_lights
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Power_Lumbar_Support
Trip_Computer
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Telematic_Systems
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Voice_Recognition

Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

2013 Chevrolet Equinox