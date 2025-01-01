$2,300+ taxes & licensing
2013 Ford Fiesta
SE
2013 Ford Fiesta
SE
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$2,300
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Race Red
- Interior Colour Not Known
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 5-door
- Mileage 101,053 KM
Vehicle Description
📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 FORD FIESTA 2013 101 053 kilo MANUEL Commandes au volant Bluetooth AC Rétroviseurs électriques À prévoir Peinture qui lève sur la carrosserie ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ?? 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer.
844-536-6987