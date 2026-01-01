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Hyundai elantra 2013 - 205 277 - Manuel - Commande au volant - Bluethoot - Toit panoramique - Banc chauffant - Rétroviseur et vitre électrique À prévoir - Rouille de surface - Perte déchappement - Frein à prévoir - Chek engine - bruit dans la Suspension avant gauche Niv 029 254 VENDU TEL QUEL, SANS GARANTIE. Idéal pour exportation, projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec

2013 Hyundai Elantra

205,277 KM

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2013 Hyundai Elantra

GT

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2013 Hyundai Elantra

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Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

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205,277KM
Other / Unsure Condition
VIN KMHD35LEXDU029254

Vehicle Details

  • Exterior Colour Shimmering Silver Metallic
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 5-door
  • Mileage 205,277 KM

Vehicle Description

Hyundai elantra 2013 - 205 277 - Manuel - Commande au volant - Bluethoot - Toit panoramique - Banc chauffant - Rétroviseur et vitre électrique À prévoir - Rouille de surface - Perte déchappement - Frein à prévoir - Chek engine - bruit dans la Suspension avant gauche Niv 029 254 VENDU TEL QUEL, SANS GARANTIE. Idéal pour exportation, projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
traction_control
alloy_wheels
daytime_running_lights
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Heated_Exterior_Mirror
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Telematic_Systems
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown
Front_Air_Dam
Cargo_Area_Cover

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