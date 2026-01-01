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2013 Hyundai Elantra
GT
2013 Hyundai Elantra
GT
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$1,700
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Shimmering Silver Metallic
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 5-door
- Mileage 205,277 KM
Vehicle Description
Hyundai elantra 2013 - 205 277 - Manuel - Commande au volant - Bluethoot - Toit panoramique - Banc chauffant - Rétroviseur et vitre électrique À prévoir - Rouille de surface - Perte déchappement - Frein à prévoir - Chek engine - bruit dans la Suspension avant gauche Niv 029 254 VENDU TEL QUEL, SANS GARANTIE. Idéal pour exportation, projet mécanique ou pièces. Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 Rendez-vous requis avant déplacement St-Augustin-de-Desmaures, Québec
Vehicle Features
Exterior
Interior
Additional Features
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