$2,200+ taxes & licensing
2014 Ford Escape
SE 4WD
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$2,200
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Deep Impact Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 0
Vehicle Description
📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 Ford Escape 2014 - Automatique - Sieges chauffants - Rétroviseurs et vitres électriques - Commandes au volant - Caméra de recule A PRÉVOIR : - Frein a remplacer - Transmission donne des coups - Frein à main non fonctionnel - Petite perte d'échappement - Fumé à lintérieur du véhicule NIV : A32393 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ?? 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer.
