Menu
Account
Sign In
<p><span style="background-color: rgb(37, 39, 40); color: rgb(226, 229, 233);">📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 Ford Escape 2014 - Automatique - Sieges chauffants - Rétroviseurs et vitres électriques - Commandes au volant - Caméra de recule A PRÉVOIR : - Frein a remplacer - Transmission donne des coups - Frein à main non fonctionnel - Petite perte d'échappement - Fumé à lintérieur du véhicule NIV : A32393 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ?? 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer. </span></p>

2014 Ford Escape

Details Description Features

$2,200

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Ford Escape

SE 4WD

Watch This Vehicle
12900482

2014 Ford Escape

SE 4WD

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

  1. 12900482
  2. 12900482
  3. 12900482
  4. 12900482
  5. 12900482
  6. 12900482
  7. 12900482
  8. 12900482
  9. 12900482
  10. 12900482
Contact Seller

$2,200

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
CALL
Other / Unsure Condition
VIN 1FMCU9G98EUA32393

Vehicle Details

  • Exterior Colour Deep Impact Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 0

Vehicle Description

📌SPÉCIFICATIONS : 🚗 Ford Escape 2014 - Automatique - Sieges chauffants - Rétroviseurs et vitres électriques - Commandes au volant - Caméra de recule A PRÉVOIR : - Frein a remplacer - Transmission donne des coups - Frein à main non fonctionnel - Petite perte d'échappement - Fumé à lintérieur du véhicule NIV : A32393 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ?? 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplacer.

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
tinted_windows
traction_control
alloy_wheels
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Locks
Tilt_Steering
Power_Lumbar_Support
Trip_Computer
Limited_Slip_Differential
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown
Locking_Tailgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kenny U-Pull

Used 2010 Honda Civic EX-L for sale in Ajax, ON
2010 Honda Civic EX-L 208,665 KM $4,512 + tax & lic
Used 2010 MINI Cooper for sale in Ajax, ON
2010 MINI Cooper 113,235 KM $3,512 + tax & lic
Used 2011 Kia Sportage EX for sale in Drummondville, QC
2011 Kia Sportage EX 161,936 KM $3,500 + tax & lic

Email Kenny U-Pull

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

Call Dealer

844-536-XXXX

(click to show)

844-536-6987

Quick Links
Directions Website Inventory
$2,200

+ taxes & licensing>

Kenny U-Pull

844-536-6987

2014 Ford Escape