<p><span style="background-color: rgb(37, 39, 40); color: rgb(226, 229, 233);">📌SPÉCIFICATIONS : - Diesel - 249674 Kilo - Vitre manuel - Automatique 🚗 A prevoir - Chek engine clignote (miss fire et cylindre) - ABS - Antipatinage - Capteur TPMS NIV : A24204 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ??VOITURE AU RENCART DONC A BESOIN INSPECTION POUR ROULLER 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplace </span></p>

2014 Ford F-350

249,674 KM

$3,400

+ taxes & licensing
2014 Ford F-350

SD XL

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

Used
249,674KM
Other / Unsure Condition
VIN 1FT7W3B6XEEA24204

Vehicle Details

  • Exterior Colour Sélectionnez la couleur extérieure...
  • Interior Colour Not Known
  • Body Style Crew Cab
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 249,674 KM

Vehicle Description

📌SPÉCIFICATIONS : - Diesel - 249674 Kilo - Vitre manuel - Automatique 🚗 A prevoir - Chek engine clignote (miss fire et cylindre) - ABS - Antipatinage - Capteur TPMS NIV : A24204 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ??VOITURE AU RENCART DONC A BESOIN INSPECTION POUR ROULLER 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplace

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
traction_control
Power_Brakes
Tilt_Steering
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Vehicle_Anti_Theft
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Second_Row_Folding_Seat
Locking_Tailgate
Split_Bench_Seats
Trailer_Hitch
Cargo_Light

Kenny U-Pull

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

