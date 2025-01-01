$3,400+ taxes & licensing
2014 Ford F-350
SD XL
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$3,400
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Sélectionnez la couleur extérieure...
- Interior Colour Not Known
- Body Style Crew Cab
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 249,674 KM
Vehicle Description
📌SPÉCIFICATIONS : - Diesel - 249674 Kilo - Vitre manuel - Automatique 🚗 A prevoir - Chek engine clignote (miss fire et cylindre) - ABS - Antipatinage - Capteur TPMS NIV : A24204 ?? VENDU TEL QUE VU ET CE SANS AUCUNE GARANTIE ET OU RECOURS POSSIBLE. ??VOITURE AU RENCART DONC A BESOIN INSPECTION POUR ROULLER 📍Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅Prenez rendez-vous avant de vous déplace
Vehicle Features
Interior
Additional Features
Kenny U-Pull
Kenny Saint-Augustin
844-536-6987