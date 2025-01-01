$2,600+ taxes & licensing
2014 Honda Civic
LX
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$2,600
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Taffeta White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Doors 4-door
- Stock # 50198-14
- Mileage 244,000 KM
Vehicle Description
🚗 HONDA CIVIC 2014 📌 SPÉCIFICATIONS : Kilométrage : 244 000 KM Transmission : Automatique - Air climatisé - Commandes au volant - Vitres électriques 🔧 À noter : - Le véhicule tente de démarrer, mais ny parvient pas : il sétouffe et séteint. - pare-brise craqué - un nettoyage interieur est a prévoir - esthétiques a quelques defauts '' voir photos '' NIV ; 001694 ?? Véhicule vendu tel quel, sans garantie et/ou recours. 📍 Localisation : Saint-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire de visite : 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.
844-536-6987