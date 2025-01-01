Menu
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(8, 8, 9);">🚗 HONDA CIVIC 2014 📌 SPÉCIFICATIONS : Kilométrage : 244 000 KM Transmission : Automatique - Air climatisé - Commandes au volant - Vitres électriques 🔧 À noter : - Le véhicule tente de démarrer, mais ny parvient pas : il sétouffe et séteint. - pare-brise craqué - un nettoyage interieur est a prévoir - esthétiques a quelques defauts '' voir photos '' NIV ; 001694 ?? Véhicule vendu tel quel, sans garantie et/ou recours. 📍 Localisation : Saint-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire de visite : 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer. </span></p>

2014 Honda Civic

244,000 KM

$2,600

+ taxes & licensing
2014 Honda Civic

LX

12939179

2014 Honda Civic

LX

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

$2,600

+ taxes & licensing

Used
244,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 2HGFB2F49EH001694

  • Exterior Colour Taffeta White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Stock # 50198-14
  • Mileage 244,000 KM

🚗 HONDA CIVIC 2014 📌 SPÉCIFICATIONS : Kilométrage : 244 000 KM Transmission : Automatique - Air climatisé - Commandes au volant - Vitres électriques 🔧 À noter : - Le véhicule tente de démarrer, mais ny parvient pas : il sétouffe et séteint. - pare-brise craqué - un nettoyage interieur est a prévoir - esthétiques a quelques defauts '' voir photos '' NIV ; 001694 ?? Véhicule vendu tel quel, sans garantie et/ou recours. 📍 Localisation : Saint-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire de visite : 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.

Tachometer

air_conditioning
cruise_control
traction_control
daytime_running_lights
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Second_Row_Folding_Seat

Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

$2,600

Kenny U-Pull

844-536-6987

2014 Honda Civic