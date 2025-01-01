$15,500+ taxes & licensing
2018 Toyota Camry
XSE V6
Location
Kenny U-Pull
210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4
844-536-6987
$15,500
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue Streak Metallic/Midnight Black Metallic Roof
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 172,000 KM
Vehicle Description
🚗 TOYOTA CAMRY XSE 2018 📌 Spécifications : - 172 000 km - V6 - Automatique - Air climatisé - Toit ouvrant panoramique - Sieges en cuir - Sieges chauffants - Commandes au volant - Régulateur de vitesse - Bluetooth - Écran tactile - camera de recul et 360 - Portieres et vitres électriques ?? À prévoir : - Freins avant a remplacer - Accros sur carosserie (voir photos) - Capot ne ferme pas (verrou a ajuster) Niv ; 014926 💡 Vendu tel quel, sans garantie idéal pour un projet de mécanique ou pour pièces. Voiture vendu pour exportation 📍 Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Prenez rendez-vous avant de vous déplacer St-Augustin-de-Desmaures, QC
Vehicle Features
Additional Features
Kenny U-Pull
Kenny Saint-Augustin
844-536-6987