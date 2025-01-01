Menu
<p><span style="background-color: rgb(37, 39, 40); color: rgb(226, 229, 233);">🚗 TOYOTA CAMRY XSE 2018 📌 Spécifications : - 172 000 km - V6 - Automatique - Air climatisé - Toit ouvrant panoramique - Sieges en cuir - Sieges chauffants - Commandes au volant - Régulateur de vitesse - Bluetooth - Écran tactile - camera de recul et 360 - Portieres et vitres électriques ?? À prévoir : - Freins avant a remplacer - Accros sur carosserie (voir photos) - Capot ne ferme pas (verrou a ajuster) Niv ; 014926 💡 Vendu tel quel, sans garantie idéal pour un projet de mécanique ou pour pièces. Voiture vendu pour exportation 📍 Adresse : 210 rue de Rotterdam, St-Augustin-de-Desmaures 🕘 Horaire : Ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 16h00 📅 Prenez rendez-vous avant de vous déplacer St-Augustin-de-Desmaures, QC </span></p>

2018 Toyota Camry

172,000 KM

$15,500

+ taxes & licensing
2018 Toyota Camry XSE V6

XSE V6

13076449

2018 Toyota Camry

XSE V6

Location

Kenny U-Pull

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

844-536-6987

$15,500

+ taxes & licensing

Used
172,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 4T1BZ1HK1JU014926

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue Streak Metallic/Midnight Black Metallic Roof
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 172,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
alloy_wheels
power_seat
roof_rack
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Power_Lumbar_Support
Passenger_Multi_Adjust_Power_Seat
Telescopic_Steering_Column
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
360_Camera

Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Saint-Augustin

210 Rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1T4

Call Dealer

844-536-XXXX

(click to show)

844-536-6987

$15,500

+ taxes & licensing>

Kenny U-Pull

844-536-6987

2018 Toyota Camry