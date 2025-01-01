$59,980+ taxes & licensing
2021 Porsche Macan
GTS, BOSE, CUIR ROUGE, CAMERA, SIEGES VENTILE
2021 Porsche Macan
GTS, BOSE, CUIR ROUGE, CAMERA, SIEGES VENTILE
Location
Auto Flash BFH
5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5
873-800-1002
$59,980
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 25XST164
- Mileage 72,155 KM
Vehicle Description
+Système d'assistance conduite / Driver assist technology
+Régulateur de vitesse adaptatif / Adaptive cruise control
+Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring
+Système d'évitemment de collision / Collision warning system
+Avertisseur de dérive de la trajectoie / Lane departure warning
+Apple Carplay
+Android Auto
+Sièges en cuir / Leather interior
+Sièges chauffants / Heated seats
+Sièges refroidissants / Cooled seats
+Bluetooth
+Toit a vision panoramique / Panoramic sunroof
+Hayon électrique / Electric hatch
+Caméra de recul / Backup camera
+Système d'assistance stationnement / Park assist system
+Régulateur de vitesse / Cruise control
+Système de navigation / Navigation system
+Démarrage à bouton / Push button start
+Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls
+Changements de vitesses au volant / Paddle shifters
+Système de son BOSE / BOSE sound system
+Vérifié par Carfax / Carfax verified
+Kilométrage certifié / Certified kilometers
+Historique dentretien / Maintenance history
+Protection mécanique disponible / Mechanical protection available
+Véhicule très propre! / Very clean unit
+Ce véhicule a été acheté d'un particulier / This vehicle was bought from a private seller
Visitez notre page Google pour voir tous les commentaires positifs que nos clients nous laissent.
Financement rapide et facile, 1ere, 2e et 3e chances au crédit, approbation en 30 minutes, taux dacceptation très élevé.
Essayez notre demande de crédit sécurisé en ligne, sans obligation!
Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusqu'à une tonne.
*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.
*AutoFlash se réserve le droit de refuser un paiement en comptant.
*************
Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service.
Visit our Google page to read all the nice things our clients have to say about us.
We have financing for all credit situations. 1st 2nd 3rd chance credit with an excellent approval rate!
Try our secured online credit application any time, with no obligation!
We specialize in all brands, makes and models. Whether you need a car, truck, SUV or minivan, we can help you.
And if we dont have it, well find it for you!
*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.
*AutoFlash reserves the right to refuse a cash payment.
Vehicle Features
Interior
Exterior
Seating
Media / Nav / Comm
Safety
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Auto Flash BFH
Buy From Home Available
Remote Buying Options
Additional Options from Auto Flash BFH
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Auto Flash BFH
Auto Flash BFH
Call Dealer
873-800-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
873-800-1002