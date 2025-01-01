$29,980+ taxes & licensing
2022 Tesla Model 3
438KM AUTONOMIE, CUIR, VOLANT + SIÈGES CHAUFF
2022 Tesla Model 3
438KM AUTONOMIE, CUIR, VOLANT + SIÈGES CHAUFF
Location
Auto Flash BFH
5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5
873-800-1002
$29,980
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Electric
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 57,455 KM
Vehicle Description
+Avertisseur de dérive de la trajectoire / Lane departure warning
+Bluetooth
+Caméra de recul / Backup camera
+Sièges en cuir / Leather interior
+Sièges chauffants / Heated seats
+Sièges refroidissants / Cooled seats
+Volant chauffant / Heated Steering wheel
+Système d'évitement de collision / Collision warning system
+Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring
+Régulateur de vitesse adaptatif / Adaptive cruise control
+Système d'assistance stationnement / Park assist system
+Régulateur de vitesse / Cruise control
+Système de navigation / Navigation system
+Démarrage à bouton / Push button start
+Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls
+Un seul propriétaire / One owner
+Vérifié par Carfax / Carfax verified
+Kilométrage certifié / Certified kilometers
+Historique dentretien / Maintenance history
+Protection mécanique disponible / Mechanical protection available
+Ce véhicule a été acheté d'un particulier / This vehicle was bought from a private seller
Visitez notre page Google pour voir tous les commentaires positifs que nos clients nous laissent.
Financement rapide et facile, 1ere, 2e et 3e chances au crédit, approbation en 30 minutes, taux dacceptation très élevé.
Essayez notre demande de crédit sécurisé en ligne, sans obligation!
Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusqu'à une tonne.
*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.
*AutoFlash se réserve le droit de refuser un paiement en comptant.
*************
Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service.
Visit our Google page to read all the nice things our clients have to say about us.
We have financing for all credit situations. 1st 2nd 3rd chance credit with an excellent approval rate!
Try our secured online credit application any time, with no obligation!
We specialize in all brands, makes and models. Whether you need a car, truck, SUV or minivan, we can help you.
And if we dont have it, well find it for you!
*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.
*AutoFlash reserves the right to refuse a cash payment.
Vehicle Features
Power Options
Interior
Seating
Exterior
Comfort
Media / Nav / Comm
Convenience
Safety
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Auto Flash BFH
Buy From Home Available
Remote Buying Options
Additional Options from Auto Flash BFH
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Auto Flash BFH
Auto Flash BFH
Call Dealer
873-800-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
873-800-1002