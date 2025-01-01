Menu
2025 Toyota Sienna

9,000 KM

Details Description Features

$72,980

+ taxes & licensing
2025 Toyota Sienna

Limited AWD

12873515

2025 Toyota Sienna

Limited AWD

Location

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

873-800-1002

$72,980

+ taxes & licensing

Used
9,000KM
VIN 5TDGSKFC9SS165373

Vehicle Details

  • Exterior Colour Midnight Black Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 9,000 KM

Vehicle Description

+Avertisseur de dérive de la trajectoire / Lane departure warning
+Apple Carplay
+Android Auto
+Caméra de recul / Backup camera
+Bluetooth
+Sièges chauffants / Heated seats
+Sièges refroidissants / Cooled seats
+Sièges en cuir / Leather interior
+Toit ouvrant / Sunroof
+Régulateur de vitesse / Cruise control
+Lecteur (s) DVD / DVD player (s)
+Système de navigation / Navigation system
+Démarrage à bouton / Push button start
+Démarreur à distance / Remote start
+Système d'assistance stationnement / Park assist system
+Un seul propriétaire / One owner
+Aucun Accident / No accidents
+Vérifié par Carfax / Carfax verified

Visitez notre page Google pour voir tous les commentaires positifs que nos clients nous laissent.

Financement rapide et facile, 1ere, 2e et 3e chances au crédit, approbation en 30 minutes, taux dacceptation très élevé.

Essayez notre demande de crédit sécurisé en ligne, sans obligation!

Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusqu'à une tonne.

*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.

*AutoFlash se réserve le droit de refuser un paiement en comptant.

*************

Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service.

Visit our Google page to read all the nice things our clients have to say about us.

We have financing for all credit situations. 1st 2nd 3rd chance credit with an excellent approval rate!

Try our secured online credit application any time, with no obligation!

We specialize in all brands, makes and models. Whether you need a car, truck, SUV or minivan, we can help you.

And if we dont have it, well find it for you!

*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.

*AutoFlash reserves the right to refuse a cash payment.

Vehicle Features

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
POWER SEAT

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
remote start
Navigation System
Rear View Camera

Seating

Heated Seats
Leather Interior
Ventilated Seats

Exterior

Sunroof

Media / Nav / Comm

dvd player
Bluetooth
Satellite Radio

Safety

Lane Departure Warning

Additional Features

Reverse Park Assist/Parking Sensors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Auto Flash BFH

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

873-800-1002

$72,980

Auto Flash BFH

873-800-1002

2025 Toyota Sienna