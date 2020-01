2008 Dodge Ram 1500

https://www.autoaubaine.com/Dodge-RAM 1500-c7673148.html



RAM 1500 2008 SLT 4WD Mega Cab CLIMATISATION, REGULATEUR DE VITESSE



Chez Lessard Buick Chevrolet GMC, chez nous c'est les gens avant tout!

-Véhicule d'occasion certifié avec inspection de 150 points.

-Rapport CARFAX . Aucun VGA ou Reconstruit.

-Nous donnons plus pour votre échange.

ON REPREND TOUT EN ÉCHANGE : Autos, camions, VTT, motos, motoneiges, bateaux, VR et plus.

-Assistance routière gratuite. Privilège échange 30 jours /2500km*

-Livraison Gratuite partout au Québec.

-Spécialiste en 1e, 2e et 3e chance au crédit, 100% Approuvée

-Garantie illimitée disponible. Essai routier GRATUIT

- Livraison rapide

Vous êtes de Drummondville, Québec, Montreal, Sherbrooke, Trois-Rivieres, Sorel, Nicolet

Si la voiture que vous voulez n'est pas dans notre inventaire, n'hésitez pas à nous appeler afin de nous communiquer ce que vous recherchez. Nous pourrons alors faire les recherches pour vous et vous dénichez la voiture parfaite.

Appelez-nous sans frais 1-888-376-7968

2 adresses pour vous servir :

5570 Boulevard Royal, Shawinigan

1070 Boulevard Ducharme, La Tuque

www.lessardgm.com

Texter nous pour plus d'information 819-690-4922

Additional Features Chauffe-moteur

Contactez-nous pour plus de details!

Antivol

Direction assistée

Coussins gonflables

Vitres teintées

Treuil

