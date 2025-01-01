$2,200+ taxes & licensing
1991 Ford Escort
Wagon LX
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
$2,200
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Sélectionnez la couleur extérieure...
- Interior Colour Not Known
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 165,000 KM
Vehicle Description
Découvrez la fiabilité classique avec notre Ford Escort Wagon LX 1991 chez Kenny Sherbrooke! Cette voiture offre une opportunité unique pour les amateurs de véhicules d'époque ou ceux qui cherchent un moyen de transport économique. Équipée d'un moteur 1.9L L4 SOHC 8V, cette Escort Wagon est prête à vous offrir une expérience de conduite simple et efficace.Bien que vendue telle quelle, cette voiture vous permettra d'économiser tout en vous laissant la possibilité de la mettre en conformité avec vos besoins. Avec un intérieur spacieux et un coffre généreux, elle est idéale pour les familles ou les aventuriers du quotidien. Ce véhicule a été bien entretenu et est remarquablement propre pour son âge, témoignant de l'attention qu'il a reçue au fil des années.Ne manquez pas cette chance d'acquérir un véhicule classique qui allie praticité et économie. Passez chez Kenny Sherbrooke pour découvrir cette Ford Escort Wagon LX 1991 dès aujourd'hui!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Kenny U-Pull
Kenny Sherbrooke
