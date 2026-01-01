$2,500+ taxes & licensing
2008 Toyota Yaris
LIFTBACK
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
Vehicle Details
- Exterior Colour Bayou Blue Pearl
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 3-door
- Mileage 261,227 KM
Vehicle Description
Découvrez l'économie et la fiabilité avec notre Toyota Yaris Liftback 2008, offerte chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule compact est parfait pour ceux qui cherchent à économiser sans compromettre la qualité. Équipée d'un moteur 1.5L L4 DOHC 16V, cette Yaris promet une conduite efficace et agile.Profitez d'un prix imbattable en acquérant cette voiture telle quelle. Cela vous permet de réaliser des économies tout en ayant la liberté de la faire inspecter et sécuriser selon vos préférences. Ne manquez pas cette opportunité de posséder une voiture pratique et économique. Passez chez nous pour en savoir plus et découvrir comment cette Yaris peut devenir votre alliée sur la route!
