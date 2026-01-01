Menu
Découvrez l'économie et la fiabilité avec notre Toyota Yaris Liftback 2008, offerte chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule compact est parfait pour ceux qui cherchent à économiser sans compromettre la qualité. Équipée d'un moteur 1.5L L4 DOHC 16V, cette Yaris promet une conduite efficace et agile.Profitez d'un prix imbattable en acquérant cette voiture telle quelle. Cela vous permet de réaliser des économies tout en ayant la liberté de la faire inspecter et sécuriser selon vos préférences. Ne manquez pas cette opportunité de posséder une voiture pratique et économique. Passez chez nous pour en savoir plus et découvrir comment cette Yaris peut devenir votre alliée sur la route!

2008 Toyota Yaris

261,227 KM

Details Description

$2,500

+ taxes & licensing
2008 Toyota Yaris

LIFTBACK

13503473

2008 Toyota Yaris

LIFTBACK

Location

Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

$2,500

+ taxes & licensing

Used
261,227KM
Other / Unsure Condition
VIN JTDJT923785209032

Vehicle Details

  • Exterior Colour Bayou Blue Pearl
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 3-door
  • Mileage 261,227 KM

Vehicle Description

Découvrez l'économie et la fiabilité avec notre Toyota Yaris Liftback 2008, offerte chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule compact est parfait pour ceux qui cherchent à économiser sans compromettre la qualité. Équipée d'un moteur 1.5L L4 DOHC 16V, cette Yaris promet une conduite efficace et agile.Profitez d'un prix imbattable en acquérant cette voiture telle quelle. Cela vous permet de réaliser des économies tout en ayant la liberté de la faire inspecter et sécuriser selon vos préférences. Ne manquez pas cette opportunité de posséder une voiture pratique et économique. Passez chez nous pour en savoir plus et découvrir comment cette Yaris peut devenir votre alliée sur la route!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Sherbrooke

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

