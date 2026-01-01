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2008 Toyota Yaris
S Liftback
2008 Toyota Yaris
S Liftback
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
$2,200
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Vehicle Details
- Exterior Colour Sélectionnez la couleur extérieure...
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 3-door
- Mileage 0
Vehicle Description
À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la 2008 Toyota Yaris S Liftback! Dotée dun moteur 1.5L L4 DOHC 16V économique et reconnue pour sa durabilité, cette Yaris est une excellente occasion pour ceux qui veulent économiser. Vendue telle quelle, cest lopportunité idéale pour les bricoleurs ou ceux qui souhaitent faire inspecter le véhicule eux-mêmes afin de la mettre sur la route à moindre coût. Déjà prête pour la route, cette compacte pratique vous attend chez Kenny Sherbrooke. Saisissez votre chance de rouler en toute simplicité!
Vehicle Features
Interior
Additional Features
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