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À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la 2008 Toyota Yaris S Liftback! Dotée dun moteur 1.5L L4 DOHC 16V économique et reconnue pour sa durabilité, cette Yaris est une excellente occasion pour ceux qui veulent économiser. Vendue telle quelle, cest lopportunité idéale pour les bricoleurs ou ceux qui souhaitent faire inspecter le véhicule eux-mêmes afin de la mettre sur la route à moindre coût. Déjà prête pour la route, cette compacte pratique vous attend chez Kenny Sherbrooke. Saisissez votre chance de rouler en toute simplicité!

2008 Toyota Yaris

Details Description Features

$2,200

+ taxes & licensing
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2008 Toyota Yaris

S Liftback

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14222915

2008 Toyota Yaris

S Liftback

Location

Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

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VIN JTDJT923285210945

Vehicle Details

  • Exterior Colour Sélectionnez la couleur extérieure...
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 3-door
  • Mileage 0

Vehicle Description

À la recherche dune voiture fiable à petit prix? Découvrez la 2008 Toyota Yaris S Liftback! Dotée dun moteur 1.5L L4 DOHC 16V économique et reconnue pour sa durabilité, cette Yaris est une excellente occasion pour ceux qui veulent économiser. Vendue telle quelle, cest lopportunité idéale pour les bricoleurs ou ceux qui souhaitent faire inspecter le véhicule eux-mêmes afin de la mettre sur la route à moindre coût. Déjà prête pour la route, cette compacte pratique vous attend chez Kenny Sherbrooke. Saisissez votre chance de rouler en toute simplicité!

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
daytime_running_lights
Tilt_Steering
Leather_Steering_Wheel
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Driver_Airbag
Passenger_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Cargo_Area_Cover

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

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1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

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844-536-XXXX

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