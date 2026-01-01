$2,000+ taxes & licensing
2009 Toyota Corolla
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
Vehicle Details
- Exterior Colour Classic Silver Metallic
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 4-door
- Mileage 320,525 KM
Vehicle Description
Découvrez la fiabilité et l'économie avec notre Toyota Corolla 2009, disponible chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule est une occasion unique pour ceux qui cherchent à économiser tout en investissant dans une voiture durable. Dotée d'un moteur 1.8L L4 DOHC 16V, cette Corolla vous offre une performance efficace et reconnue. Vendu tel quel, ce modèle vous permet de réaliser des économies immédiates, tout en vous laissant la liberté de le faire inspecter pour assurer sa conformité routière. Ne manquez pas cette chance d'acquérir une voiture qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et de performance. Passez nous voir dès aujourd'hui pour découvrir cette offre exceptionnelle!
