Menu
Account
Sign In
Découvrez la fiabilité et l'économie avec notre Toyota Corolla 2009, disponible chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule est une occasion unique pour ceux qui cherchent à économiser tout en investissant dans une voiture durable. Dotée d'un moteur 1.8L L4 DOHC 16V, cette Corolla vous offre une performance efficace et reconnue. Vendu tel quel, ce modèle vous permet de réaliser des économies immédiates, tout en vous laissant la liberté de le faire inspecter pour assurer sa conformité routière. Ne manquez pas cette chance d'acquérir une voiture qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et de performance. Passez nous voir dès aujourd'hui pour découvrir cette offre exceptionnelle!

2009 Toyota Corolla

320,525 KM

Details Description Features

$2,000

+ taxes & licensing
Make it Yours

2009 Toyota Corolla

Watch This Vehicle
13503533

2009 Toyota Corolla

Location

Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

  1. 13503533
  2. 13503533
  3. 13503533
  4. 13503533
  5. 13503533
  6. 13503533
  7. 13503533
  8. 13503533
Contact Seller

$2,000

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
320,525KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T1BU40EX9C067207

Vehicle Details

  • Exterior Colour Classic Silver Metallic
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 320,525 KM

Vehicle Description

Découvrez la fiabilité et l'économie avec notre Toyota Corolla 2009, disponible chez Kenny Sherbrooke! Ce véhicule est une occasion unique pour ceux qui cherchent à économiser tout en investissant dans une voiture durable. Dotée d'un moteur 1.8L L4 DOHC 16V, cette Corolla vous offre une performance efficace et reconnue. Vendu tel quel, ce modèle vous permet de réaliser des économies immédiates, tout en vous laissant la liberté de le faire inspecter pour assurer sa conformité routière. Ne manquez pas cette chance d'acquérir une voiture qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et de performance. Passez nous voir dès aujourd'hui pour découvrir cette offre exceptionnelle!

Vehicle Features

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
daytime_running_lights
Power_Brakes
Power_Mirrors
Tilt_Steering
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Trunk_Anti_Trap_Device

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kenny U-Pull

Used 2006 Suzuki Grand Vitara Luxury for sale in Laval, QC
2006 Suzuki Grand Vitara Luxury 172,838 KM $2,500 + tax & lic
Used 2011 Jeep Patriot for sale in La Prairie, QC
2011 Jeep Patriot 128,768 KM $2,500 + tax & lic
Used 2011 Toyota Prius Prius V for sale in La Prairie, QC
2011 Toyota Prius Prius V 239,500 KM $5,500 + tax & lic

Email Kenny U-Pull

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Sherbrooke

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

Call Dealer

844-536-XXXX

(click to show)

844-536-6987

Quick Links
Directions Website Inventory
$2,000

+ taxes & licensing>

Kenny U-Pull

844-536-6987

2009 Toyota Corolla