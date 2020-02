2010 Hyundai Tucson ...

https://www.hyundaisherbrooke.com/occasion/Hyundai-Tucson-2010-id7683453.html



JAMAIS ACCIDENTÉ! BAS KILOMÉTRAGE! HYUNDAI TUCSON 2010 GL + AUTOMATIQUE + AIR CLIMATISÉ + DÉMARREUR À DISTANCE + BLUETOOTH + CRUISE + GROUPE ÉLECTRIQUE + MIROIRS DÉGIVRANTS + CD/USB/AUXILIAIRE ET PLUS!



NOUS REPRENONS TOUS LES VÉHICULES EN ÉCHANGE! SPÉCIALISTE EN 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME CHANCE AU CRÉDIT! PRIX BASÉ SUR UN ACHAT AVEC FINANCEMENT A TAUX RÉGULIER

COMMUNIQUEZ AU 819-562-1700 POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES !!!

Additional Features Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Miroirs chauffants

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Vitres électriques

Transmission Automatique

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Air climatisé

Volant ajustable

Démarreur à distance

Miroirs électriques

Port USB

Télédéverrouillage

Téléphone cellulaire

Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.